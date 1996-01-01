Чем порадуют торговые центры Владивостока своих покупателей в нынешнем сезоне?

На стремление женщины выглядеть стильно и модно не в силах повлиять ни мировые экономические неурядицы, ни количество денег в ее собственном кошельке. Нет возможности приобретать дорогие бренды, соблазняющие со страниц глянцевых журналов? Что ж, она блестяще смиксует вещи демократичных марок и преподнесет их так, словно сама сошла с обложки

Безусловно, сравнивать дорогую брендовую одежду и обувь с продукцией массового спроса не корректно. Но соответствовать тенденциям – без серьезного урона для собственного бюджета – вполне реально. Насколько выполняются «предписания» глянцевых журналов в коллекциях одежды и обуви, рассчитанных на среднего потребителя? Чем порадуют торговые центры приморской столицы своих покупателей в нынешнем сезоне?

Тотальный sale

Скидки, скидки, скидки – так можно охарактеризовать атмосферу владивостокских торговых площадей. Цены сброшены не только на летний ассортимент, но и на осенне-зимний. И не каких-нибудь 5-10%, а до 30-50%. Конечно, в первую очередь это касается коллекций предыдущих сезонов, но есть и исключения. Так, например, в меховом салоне «Королева» действует 20-процентный дисконт на новое поступление, а в одном из обувных отделов ТЦ «Гранд» (с очень неплохой, кстати, обувью) сбрасывают 15% на последнюю пару модельного ряда.

«50-процентная скидка в моем магазине распространяется на предметы одежды сезона 2008/09: прошлой осенью у меня впервые за 10 лет работы «зависло» 60% товара: покупатели адаптировались к кризису, - рассказывает Наталья ТРУНОВА, хозяйка павильона в ТЦ «Авангард». - Классические, базовые вещи не потеряли актуальности, но постоянные покупатели знают, что это - старый сезон. Нынешняя осень демонстрирует оживление спроса (люди элементарно свыклись с новыми условиями жизни), но в благодарность за лояльность постоянные покупатели получают скидку и на вещи нового сезона – 10-15%. И я прекрасно понимаю, что это больше психологический ход: любого из нас греет мысль о том, что приобретаемая вещь стоит на самом деле дороже потраченных на нее денег».

Еще один распространенный прием - «скидка дня»: когда объявленный дисконт – на отдельные позиции либо весь ассортимент нового сезона - действует строго в определенный день. Но если клиент настаивает, ему идут на уступки, продлевая «вчерашние» и даже «позавчерашние» акции.

Зимнему сезону – летнее разноцветье

Кто сказал, что холодному и, что уж таить, мрачноватому сезону наиболее подходят столь же суровые тона и фактура? Для того чтобы поднять прекрасному полу настроение, внушив уверенность в собственной неотразимости (а заодно и в завтрашнем дне), дизайнеры ведущих модных марок не поскупились ни на краски, ни на ткани. Изумрудно-зеленый, пронзительный синий, ярко-алый, горький шоколад, благородный и совсем не скучный графит соревнуются с нежными, ничуть не кричащими, серебристо-золотистыми и сливочно-кофейными оттенками. Шелк, кашемир и тончайшая шерсть делают ласковые «объятия» обновок еще более приятными. Разработчики коллекций демократичных фабрик, хоть и не могут повторить один в один ощущения высоких марок, но следуют модным векторам довольно точно.

На смену легкомысленности пришла классическая сдержанность. Другое важное свойство осенне-зимних коллекций – уютность. Это касается как платьев-джемперов, так и предметов верхней одежды и аксессуаров.

Триумфальное возвращение

Один из однозначных трендов сезона – кожа. Куртки, плащи, пиджаки, брюки, юбки, жакеты, леггинсы победно возвращаются в гардеробы приморцев, следуя одной из актуальных тенденций сезона. Ничего удивительного: они комфортны, практичны и удобны в носке – то, что нужно в рациональные кризисные времена. Выбор подобных изделий - в магазинах верхней одежды из кожи и меха: на специализированной улице на Школьной, в салоне «Дипломат» и в других магазинах города.

Среди других триумфаторов – уже среди обуви - ботфорты и сапоги-чулки. «Высокие», «стройные», они уверенно теснят на полках ботильоны классические сапоги. Скрытая платформа или плоская подошва, высокий каблук или его отсутствие, треугольный или закругленный носок, замша или кожа, - не так уж и важно. Важнее то, что их стремительное возвращение в категорию must have не замедлило себя ждать. Кстати, диапазон цен на ботфорты только в одном ТЦ «Гранд» велик: от 3800 до 54000 рублей.

Мех вопреки

Словно вопреки кризису натуральный мех – в лучших своих проявлениях - заявил свое право стать трендом и присутствует везде: в классических моделях, романтических нарядах и даже в спортивной одежде. Норка и соболь, овчина и каракульча, чернобурка и лиса-огневка нашли достойное воплощение в коротких меховых куртках а-ля «авто-леди», манто в пол с рукавами, кокетливых болеро или строгих пальто. При этом «наступление» каракульчи наглядно доказало: этот мех вовсе не «бабушкин», как считают некоторые, а украсит даже очень юную особу. Для тех, кто пока не решается на приобретение цельного «кудрявого» палантина, - куртки, шубки и дубленки с комбинированными вставками этого меха. «Если раньше наши покупатели проявляли интерес к цветным, оригинальным, авангардным моделям, то сегодня ситуация обратная, - рассказали в меховом павильоне ТЦ «Гранд». – Заметно снизился спрос на светлый мех: не потому что настроение у наших клиенток мрачное, а потому что темный - более практичный. Кто знает, сколько сезонов придется носить купленную шубу?».

«Наши покупатели тоже тяготеют к классике, но я бы не стала связывать это с кризисом, так было всегда, - говорит директор магазина «Дипломат» Елена КРАВЦОВА. – Что касается спроса, то он, конечно, снизился – процентов на двадцать, но, тем не менее, новая меховая коллекция расходится весьма неплохо, и мы даже собираемся ее дозаказывать. Кризис не стал поводом отменять посещение меховых салонов, мы более строго и тщательно отнеслись к отбору моделей. Более того, в этом году рискнули привезти изделия из норки и лисы от Виничио ПАЙАРО – одного из самых известных меховых модельеров Италии – и они нашли своих покупателей. Для приморцев с более скромными возможностями – греческие, турецкие и российские модели: не менее интересные и актуальные».

Кстати, о доступности меха. Покупатели активно приобретают шубы в кредит – через банки, - а также в беспроцентную рассрочку напрямую в магазинах. Практика, внедренная когда-то в магазинах «кожаной улицы» в районе Школьной, распространилась и на другие кожано-меховые магазины города. Причем, по словам представителей мехового бизнеса, большинство покупок все-таки идет за наличный расчет, минуя кредиты: видимо, не так все плохо у приморцев?