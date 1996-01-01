В школах и детсадах запретили мобильники

Французский сенат в рамках широкого пакета инициатив, направленных на защиту здоровья от электромагнитного излучения, принял закон, который запрещает пользоваться мобильными телефонами в детских садах, начальных школах и колледжах.

«В детских садах, начальных школах и колледжах использование учениками мобильных телефонов запрещено», – говорится в тексте закона, одобренном сенаторами, сообщает Газета.Ru. Сенат увеличил до 14 лет ограничение на возраст детей, к которым производители мобильных телефонов могут обращаться с рекламой. В указе правительства дети могли быть объектами подобной рекламы с 12 лет. Кроме детей сенат намерен предоставить более высокий уровень защиты людям, чья работа связана с ежедневным пользованием средствами мобильной связи.