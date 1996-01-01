С юбилеем, Покровская средняя школа!

17 октября Покровская средняя школа отмечает свой славный юбилей. Ей исполняется 120 лет.

В 1889 году в здании нынешнего Народного театра была открыта первая церковно-приходская школа с двухклассным образованием. Позже прошли поэтапная реорганизация, реформирование образовательного учреждения, повысился статус. До 1938 г. школа была семилетней, и уже в 1939 г. она была преобразована в среднюю. В здании бывшей типографии разместились начальные классы, а средние и старшие - в строении рядом с нынешним зданием районного Дома культуры.

Из воспоминаний первого выпускника школы, бывшего учителя и завуча, ветерана труда, отличника народного образования Ивана Ивановича Разумного: «Было нелегко, отсутствие электричества, необходимых наглядных пособий не пугало учителей».

В 1998 году средняя общеобразовательная школа стала самостоятельным отдельным учреждением. Сегодня школа стоит в центре села с трехэтажной пристройкой. Она рассчитана на 800 учебных мест, располагает 60 классными кабинетами, постоянно пополняется наглядными пособиями и инвентарем.

Хранит историю школы ее музей, который носит имя Нины Терентьевны Разумной, бывшего преподавателя географии, организатора музея. На 35 кв. м расположились около 300 экспонатов, которые иллюстрируют историю школы, района и края. Большую помощь оказывают воины-афганцы, которые дополняют музей элементами военной атрибутики. Много интересных планов у нынешнего хранителя «храма» - молодого специалиста, преподавателя географии Галины Дорошенко.

Библиотека, которая является неотъемлемой частью всего учебного процесса, имеет значительный книжный фонд в 2400 экземпляров. Руководит ею Галина Николаевна Брицина.

Спортивный зал 576 кв. м общей площади дает возможность преподавателям физкультуры проводить всевозможные районные соревнования, занятия спортивных секций.

Хотелось бы сегодня вспомнить тех, кто руководил школой все эти годы. На их плечи ложилось много серьезных проблем, но они справлялись, подтверждая высокое звание Учитель: Василий Филоретович ДИРЮК (к сожалению, не сохранилось документов о точных годах его руководства, но известно, что он был первым директором общеобразовательной школы и первый выпуск в 1941 г. в количестве 9 человек был выпущен в бытность его руководства), КИСЕЛЕВА. И уже с 1950 по 1981 год возглавлял школу Михаил Георгиевич ГУНИН - почетный гражданин Октябрьского района, Заслуженный учитель РСФСР.

С 1981 по 1997 год директором была Нина Николаевна Кузьменко, ветеран труда, почетный гражданин Октябрьского района. С 1994 по 1999 год - Наталья Анатольевна Артюшенко. Надежда Федоровна Чиженко - отличник народного просвещения, ветеран труда возглавляла руководство с 1999 по 2004 г. Продолжает этот нелегкий труд ныне действующий руководитель, выпускница школы Елена Васильевна Нестеренко.

Педагогический коллектив насчитывает 62 учителя с высокими профессиональными навыками, из них 25 - выпускники Покровской средней школы. Об их профессионализме свидетельствуют следующие цифры: 50% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 26 - ветераны труда, четверо учителей имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - Гунин М.Г., Шмирер Л.П., Пырькова Н.И. и Нечаев В.С. «Почетный работник образования» - 25 человек.

Удрас Л.В., Мацейко Г.В., Пырькова Н.И. являются победителями конкурса «Лучшие учителя России» в рамках Приоритетного национального проекта «Образование».

Награждены грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации Ильина Р.Т., Дьякова А.В., Юдина Н.М., Чапурина А.И., Голубицкая В.А., Нестеренко Е.В.

Естественно, руководить таким коллективом (в общей сложности 92 специалиста и 700 учащихся) - задача не из простых. Хорошему руководству помогают грамотные заместители: Ирина Константиновна Пляскина и Наталья Михайловна Юдина курируют весь учебный процесс, Татьяна Владимировна Сысоева руководит всей воспитательной работой, Ирина Понкратьевна Цыганкова - хозяйственной частью.

За весь период 4864 учащихся получили аттестаты зрелости. Всего 115 медалистов, из них 14 - золотые медали, 101- серебряные. Многие из них трудятся в разных уголках страны, стали крупными руководителями, что является неоценимой гордостью учителей школы.