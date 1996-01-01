В Приморье состоится форум образовательных инициатив – 2009

С 5 по 7 ноября во Владивостоке пройдет традиционный Приморский форум образовательных инициатив. Гостями приморских педагогов в этом году будут представители системы образования Якутии, Хабаровского края, Амурской, Еврейской автономной областей, а также коллеги из Волгограда.

Стратегическая идея форума, который проводится в крае с 2005 года, - современные педагогические технологии в поддержку нового качества образования. Как сообщили в департаменте образования и науки края, в этом году его ключевые события проводятся в рамках содействия инициативе Президента РФ Дмитрия Медведева «Наша новая школа».

В плане организаторов образовательная выставка, участниками которой станут вузы, издательства, бизнес-центры Дальнего Востока, мастер - классы, насыщенная конкурсная программа. Вопросам детской одаренности будет посвящена конференция, а поделиться опытом, обсудить проблемы образовательной отрасли участники смогут на тематических круглых столах.