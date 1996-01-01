Я так долго искал тебя, Дом

«Помогите спасти брошенного соседского ребенка, который вот-вот превратится в маугли!», – очередной звонок обеспокоенной читательницы не был для нас неожиданным... Алгоритм действий уже отработан: как обычно, я набрала номер СРЦ «Маяк» и попросила директора заняться малышом. Только в этот раз вместо привычного «Конечно, не вопрос!» уловила в голосе нотки боли и растерянности…

«ЗР» неоднократно рассказывал на своих страницах о социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Маяк», который стал для нас, наших партнеров и читателей, практически родным.

Курирует «Маяк», как и другие два десятка подобных центров, Департамент соцзащиты Администрации Приморского края, ориентируясь не только на поддержку социально уязвимых несовершеннолетних, но и на профилактику семейного неблагополучия и жизнеустройство попавших в беду детей. Помимо возвращения в кровную семью, это может быть содействие в оформлении опеки или усыновления, а также определение в семейно-воспитательную группу. Целевые программы краевой администрации действительно действенны и актуальны. Если бы не одно «но».

Грустная арифметика

«Первые тревожные «звоночки» начались еще весной в виде слухов о возможном сокращении финансирования, а в конце августа мы получили их документальное подтверждение, - рассказывает директор СРЦ «Маяк» Александр ВИТАЛЬЕВ. – На период с сентября по январь нам предложено сократить расходы на 924 тыс. руб., в т.ч. на 600 тыс. руб. урезать траты на питание. Фактически до конца года на эту статью расходов оставлено около 500 тыс. руб., при том, что обычно в месяц расходуется 240-300 тыс. руб. И подобные уведомления получили все СРЦ края.

В «Маяке» ситуация, признаюсь честно, не самая критическая, благодаря помощи давних друзей центра. Они помогли нам пополнить съестные запасы рыбой, соками, фруктами, сухим молоком... Наши дети питаются пока неплохо, но экономить приходится на всем. Если раньше мы могли заказывать у поставщика творог, то сегодня заменяем его более дешевыми сырками. Раньше выбирали сыры твердых сортов, сейчас – те, что подешевле. Масло сливочное прежде покупали за 90 руб./кг., сейчас - за 65 руб., а мясо приходится брать на кости: оно, конечно, дешевле, но и выход готового блюда меньше».

Кроме того, урезан заработок сотрудников центра. «В условиях снижения доходов краевого бюджета, вызванного негативными последствиями финансово-экономического кризиса, рекомендуем приостановить выплату премий и стимулирующих надбавок…» – говорится в официальном уведомлении одного из департаментов администрации ПК.

«Что касается премий, то мы не платим их уже 2-3 года, - комментирует документ Витальев. – А вот стимулирующие надбавки всегда составляли существенную часть зарплаты наших специалистов. Если, допустим, кухонный работник раньше получал 4600 руб., то сейчас - 3400 руб. И первые заявления на увольнения уже легли на стол – от зам. директора по учебно-реабилитационной работе, двух бухгалтеров, психолога, специалиста по социальной работе, посудницы... Не представляю, где взять замену. Найти хорошего бухгалтера на 8-11 тыс. руб. невозможно, а брать человека без опыта – стоит ли? То же касается психологов, специалистов по социальной работе…».

«Поймите, ни один человек в нашем коллективе не является случайным. Наши дети – непростые, и принцип, по которому мы подбирали кадров, – искренняя убежденность в том, что нет «плохих» и «неуспешных» детей. СРЦ - учреждение особенное: это не приют, не приемник-распределитель. Цель его работы – полноценная социальная реабилитация. Ведь вытащить ребенка с улицы – это только видимая часть проблемы. Необходима серьезная работа по устранению психологической зависимости ребенка от улицы: надо попытаться как можно быстрее отогреть его сердечко, показать другую жизнь. Суть его реабилитации - возвращение веры в справедливость взрослых, в свои собственные возможности и силы.

Кроме того, не только нашим детям, но и их семьям часто требуется комплексная социальная помощь. Поэтому я не понимаю, как исполнить еще один пункт предписания: снизить количество койкомест в центре с 70 до 50. Фактически я вынужден отказывать в приеме детям, которые нуждаются в помощи. А как? Буквально сегодня к нам поступил новый воспитанник. Его мама – бывшая воспитанница детдома – осталась без работы, денег на содержание малыша нет. Вместе с двумя сестрами, братом и их детьми они с сыном ютились в крошечной однокомнатной квартире: спали и ели (а точнее, голодали) практически по очереди. Естественно, я оставил 5-летнего ребенка у нас. К вечеру ваши читатели привезут еще одного малыша. Сегодня я обязан содержать 50 детей, у меня же с этими двумя уже 60! А что прикажете делать завтра, через неделю? При этом держать ребенка, имеющего установленный социальный статус сироты, мы не имеем права. Отправка в детдом – это тупиковый путь, но нам элементарно не оставляют времени искать ему семью! Тех ребят, у кого есть хоть какие-то условия дома - мать, которая где-то худо-бедно работает, крыша над головой и холодильник с минимумом пищи, – мы также вынуждены ускоренно отправлять домой, погружая в прежнюю атмосферу…».

После бала

Приехав в «Маяк», я попала на Осенний бал. Атмосфера, как всегда, была теплой и доброжелательной, настроение у ребят - замечательное. Они не просто участвовали в театрализованном представлении, взахлеб рассказывая стихи, распевая песни и танцуя, - они жили на импровизированной сцене, наслаждаясь каждым мгновением. И для них так важно было получить ответную реакцию - увидеть одобрение в глазах зрителей, услышать похвалу из их уст. С какими счастливыми лицами они принимали заслуженные аплодисменты гостей! В этот раз ими оказались представители Департамента социальной защиты Приморского края и ребята из общеобразовательной школы №6, расположенной по соседству с центром. И надо было видеть, с каким неподдельным интересом следили благополучные домашние дети за выступлением юных артистов. После концерта они подарили «маячкам» игрушки, которые специально принесли из дома. «Этот слоненок уже дважды приносил мне удачу, пусть теперь послужит тому, кто нуждается в ней даже больше, чем я», - поделилась со мной юная гостья.

Праздник, как обычно, удался. Меня же, честно говоря, занимали другие мысли. Я вглядывалась в лица ребят и пыталась решить неразрешимую задачу, стоящую сегодня перед Витальевым. За счет чего – а точнее, кого - директор центра может сократить количество койкомест? Отправить срочно назад к непутевой мамке 5-летнего Антошу, который только-только узнал, что такое настоящая молочная каша, борщ и котлеты, и, едва успев сесть за стол, кричит повару: «Мама Вера, мне добавки!»? Отобрать надежду у 12-летней Марины, которая так надеется попасть в семейно-воспитательную группу, избежав детдома? Сказать 9-летнему Сашке – мальчишка в этом году впервые пошел в 1-й класс, а на днях, краснея и волнуясь, рассказал воспитателю стихотворение собственного сочинения «Я так долго искал тебя, Дом», - о том, что у государства больше нет денег на его содержание в этом самом Доме, и отправить его в сельскую глубинку к вечно пьяным родителям, которых еще не успели лишить родительских прав (ведь формально у ребенка есть и мама с папой, и какая-никакая крыша над головой)?

Я не знаю, как будет решать эту задачу Александр Сергеевич. Но знаю наверняка, что число его воспитанников все равно будет превышать рекомендуемое количество койкомест в центре. И так будут поступать и руководители других СРЦ, чья гражданская и человеческая позиция не позволит закрыть двери перед голодным, беззащитным ребенком, нуждающимся в помощи. Только надолго ли их хватит? И будет ли кому отогревать этих детей, учитывая начинающийся отток специалистов?

К сожалению, потребность в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних сегодня не только не снижается, а растет. И кризис только усугубляет ситуацию. В кого превратятся нынешние гавроши и гекльберри финны, зависит от того, сохранятся ли на территории края СРЦ с работающими в них неравнодушными людьми. А это, в свою очередь, напрямую зависит от финансовой поддержки подобных центров. Бесспорно, время сейчас тяжелое, бюджет действительно недополучает средств, но неужели исчерпаны все резервы, и остается экономить на самых обездоленных?

И еще. Можно сколько угодно денег вкладывать в имиджевые проекты, пытаясь повысить инвестиционную привлекательность края, но эта самая привлекательность в немалой степени зависит от таких банальных вещей, как безопасность на улицах приморских городов и поселков, наличие (а точнее, отсутствие) беспризорников и попрошаек, - словом, от нашего с вами будущего в лице подрастающего поколения: очень разных и очень непростых детей и подростков. «Многие из них, получив жестокий опыт самостоятельности, умея приспосабливаться к самым неблагоприятным условиям, могут оказаться в жизни более устойчивыми, находчивыми и смекалистыми, - резюмирует Александр Витальев. – Но только если эту вынужденную «закалку» взрослые смогут правильно трансформировать в нужное и благородное качество».

«Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка», – писал Достоевский еще в позапрошлом веке. А счастье края?