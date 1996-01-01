Уволенных офицеров оставляют без квартир?

Все громче раздаются голоса заинтересованных, да и не только, лиц о том, что слова высших должностных лиц государства о решении к 2010 году проблем с обеспечением уволенных из армии офицеров, мягко говоря, расходятся с делом.

Как шепчется знающий люд, вхожий в коридоры штаба 5-й общевойсковой армии, в этом году в Министерство обороны отправлен список, состоящий из 200 фамилий выслуживших свой срок офицеров, кому по закону положены Государственные жилищные сертификаты (ГЖС), а с ними и обещанное жилье, причем в любой точке страны.

Однако реалии повергают слухмейкеров в уныние, давая все новые и новые поводы думать об оборонном ведомстве «нехорошо». По состоянию на сентябрь 2009 г. в Приморском крае на ГЖС могут рассчитывать максимум 6 человек. Остальным же предложено оставить надежду, приватизировав служебные квадраты…