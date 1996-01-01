«Чайка» раздора

Оживленные разговоры вокруг передачи здания бывшего кинотеатра «Чайка» идут последние три месяца в Первомайском районе Владивостока. С того самого момента, как депутаты Думы Владивостока вдруг узнали, что «Чайка» на безвозмездной основе передается в ведомство МЧС… под учебный центр. А МЧС обязуется привести новообретенное имущество в порядок и исправно пополнять бюджет города на пару миллионов рублей в год за содержание. Но жители Чуркина оказались против.

Виды городской администрации на кинотеатр до сведения населения были доведены в нужной форме. Виды, надо сказать, весьма прозаичные: по самым скромным подсчетам на капитальную реконструкцию здания под новый кинотеатр привычного формата Dolby Didital потребуется минимум 100 млн руб. В городской казне свободных денег на строительство еще одного развлекательного центра нет. Потенциальные инвесторы в лице владельцев существующей сети кинотеатров «Иллюзион» заинтересованности к проекту не проявили. Зато представители МЧС сказали, что найти каких-то 5 млрд руб. на проект «Университет МЧС на Дальнем Востоке» затруднения не представляет. Тут бы ударить по рукам и мирно разойтись, но все решения администрации города должны получить депутатское одобрение.

Но эта невосполнимая потеря - судиться за собственность с МЧС то еще развлечение, поэтому в Думе была создана депутатская рабочая группа в составе Людмилы Талабаевоей, Любови Горячкиной, Анатолия Долгачева, Сергея Сычева и Николая Марковцева. Официальная причина столь бурной реакции – жителям Первомайского района негде культурно отдыхать. Чтобы получить фактическое подтверждение общенародного мнения, «Дальневосточным консалтинговым центром» на территории района мыса Чуркина Владивостока был проведен соцопрос. Методом случайной уличной выборки (360 человек) выяснилось, что только 4,2% респондентов найдут, как культурно отдохнуть, не покидая Чуркина. В основном так отвечали молодые парни (18-25 лет). При этом 44,2% опрошенных, как правило, люди, состоящие в браке, более резки в оценках. По их мнению, в районе Чуркина отдохнуть с семьей негде. 25% респондентов, владельцы личного автотранспорта, сказали, что найти себе место для развлечения проблем не составляет. До центра города десять минут, если пробок нет.

Рабочая группа депутатов открыла «горячую линию» на официальном сайте Думы Владивостока и параллельно начала проводить соцопрос на сайте информационного агентства «Дейта.ру». Звонки на «горячую линию» поступали с 6 по 13 октября, жители Первомайского района могли лично заявить о своих нуждах. В итоге мнения о судьбе бывшего кинотеатра «Чайка» были собраны самые разные. Кто-то хотел новый кинотеатр, кто-то спортивный центр с бассейном, а кому-то потребовался новый дворец бракосочетаний. Но для реализации любого из обозначенных проектов в городской казне средств нет, и придется искать инвесторов. Ни одно из мнений в полученном пакете предложений дешевым назвать нельзя.

И это основная причина фактического игнорирования мнений жителей Первомайского района со стороны представителей городской администрации.

Игорь Пушкарев высказался на эту тему прямо: «У нас не хватает денег и на первоочередные темы. Всегда есть вопросы, куда мы можем направить городские средства. Университет МСЧ – это два–три миллиона рублей ежегодных поступлений за содержание здания и рабочие места. Местами для проведения досуга жители Первомайского района обделены не будут, ни один из объектов саммита не вычеркнут. Один из них - театр оперы и балета - планируется построить на Чуркине».

С депутатами по вопросу будущего «Чайки» регулярно общается заместитель главы города Алексей Литвинов и заверяет, что окончательно вопрос с «Чайкой» не решен: «Администрация подыскивает для учебного центра МЧС другое место. Ведутся переговоры». И вроде как МЧС пошло навстречу, представители ведомства рассматривают другие варианты. Про судьбу «Чайки» можно было бы благополучно забыть, поскольку вопрос о ее реконструкции как таковой, под объект культуры и отдыха в городской администрации, за полтора года трений с думой города не рассматривался вообще. Первоначально вопрос упирался в безвозмездную передачу муниципальной собственности в федеральную и протесты жителей использовались как аргумент в войне мнений. Бюджет на реконструкцию, учитывая сегодняшнее состояние здания, никто искать не собирался.

Помещение кинотеатра последние десять лет находится в аренде и субаренде у различных коммерческих структур. К тому же здание стоит на подземной речке. В подвалах вода, а в арендуемых помещениях сырость. Кинозал в доперестроечном формате можно запустить хоть завтра, вывести на самоокупаемость в формате Dolby Didital проблематично, так же, как и кинотеатр «Варяг» в районе Баляева, который не может похвастаться заполняемостью залов. Мнения жителей Чуркина – кинотеатру быть! – по-человечески понятны, но скорее относятся к ностальгии, чем к здравому смыслу.

По словам главы депутатской рабочей группы Людмилы Талабаевой, сейчас идет подготовка пакета документов УМИГа: «Нам нужно знать, есть ли у здания обременения и в каком состоянии находятся документы на землю под зданием. Передана ли земля в чью-то собственность или находится в аренде у муниципалитета. Как только все необходимые бумаги будут готовы, мы начинаем искать инвестора под объект. В конечном счете именно его наличие определит, что именно будет построено на месте кинотеатра «Чайка». Рядом со зданием Краевого диагностического центра строится новая высотка, по дошедшей до меня информации два этажа в ней будут занимать кинозалы. Я найду владельца здания и узнаю, так ли это. Если информация верна, то будем искать инвестора под строительство спортивно-оздоровительного центра. Два кинотеатра на Чуркине явный перебор».

Вот такая ситуация вокруг собственности, денег и общественного мнения. Несмотря на эфемерность перспективы поиска спонсора, рабочая группа позиций не сдает. Построить хоть что-нибудь для культурного досуга лучше, чем ничего не построить. С этим трудно не согласиться.