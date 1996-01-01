Современные остановочные комплексы строятся в Дальнегорске

В Дальнегорске подходят к завершению работы по возведению остановочного комплекса на остановке «Универсам».

Исполнителями проекта стали предприниматели ЧУЕВЫ. Комплекс будет исполнять двойную функцию: во-первых, служить укрытием для пассажиров общественного транспорта от непогоды, во-вторых, здесь заработают две торговые точки. Это уже второй красочно оформленный остановочный комплекс в Дальнегорске. Первый подобный появился на остановке «Светлый ключ» немногим больше года назад, его оформил предприниматель КОЛПАКОВ. В стадии завершения - комплекс на конечной остановке «Горького».

Глава ДГО Григорий КРУТИКОВ 12 октября провел выездное совещание на месте. В нем приняли участие государственный инспектор дорожного надзора А. ХОЛОДОВ, предприниматели Чуевы, директор ООО «Дионис» (исполнитель проекта строительства супермаркета 5+) В. ИВАНОВ. Осуществлять перестройку движения нужно с учетом изменяющейся в этом районе дорожной обстановки. В. Иванов заявил о готовности компании участвовать в частичном финансировании необходимых работ. «Дионис» может приобрести и профинансировать установку светофоров на этом перекрестке.