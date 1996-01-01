75% хабаровских школьников - сегодня с горячими обедами

Вкуснее всех хабаровских школьников кормит предприятие "Контакт" - таково мнение жюри конкурса "Лучшее предприятие социальной сферы".

"Контакту" вручили почетный знак "Хабаровская марка", сообщили "ЗР" в пресс-службе мэрии Хабаровска. Конкурс среди школьных столовых стал традиционным. В подавляющем большинстве хабаровских школ ребенок может полноценно пообедать, притом выбрать обед из двух-трех вариантов. Уже 75% школьников Хабаровска получают горячее питание, а среди младших из них нет ни одного, кто бы довольствовался едой всухомятку.