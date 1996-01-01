Хабаровск снова "самый благоустроенный город России"

По итогам 2008 года Хабаровск был назван одним из победителей конкурса "Самый благоустроенный город России". Кроме дальневосточной столицы в список лучших вошли Ангарск и Геленджик.

Премьер-министр Владимир ПУТИН, поздравив лауреатов, сообщил, что "они получат из федерального бюджета денежное поощрение, которое смогут использовать на городские нужды". Путин отметил, что федеральный бюджет продолжит оказывать поддержку развитию городской инфраструктуры, в том числе в рамках приоритетного нацпроекта "Доступное и комфортное жилье". По его словам, в 2009 г. средства в 3 млрд руб. получат 18 субъектов РФ, которые наиболее активны в реализации национального проекта.