Очередь в детские сады во Владивостоке самая большая в России

По данным РИА "ФедералПресс", Владивосток лидирует среди крупных российских городов по количеству очередников в детские сады. На 1 тысячу населения – 33,3 ребенка. Второе место у Томска – 32 и третье у Иркутска – 30,8.

При том, что, по данным администрации Владивостока, в минувшем августе в городе насчитывалось 17,5 тыс. очередников в детские сады, в опубликованной таблице фигурирует более пессимистичная цифра – 20 тыс. При этом в Москве не хватало 15 тыс. мест, а в Санкт-Петербурге – 3 тыс. По "валовой очереди" Владивосток пока что пропустил вперед лишь Самару с 30 тыс. и Екатеринбург с 25 тыс. очередников. Стоит отметить, что попавший в таблицу Хабаровск сильно уступает Владивостоку - всего 3 тыс. очередников, или же 5 детей на 1 тыс. населения. Впрочем, здесь месяц назад сдали еще два садика...