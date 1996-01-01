Детсадовский долгострой

Владивосток минувшим летом еще раз "отметился" в анналах отечественной истории очередным "темным пятном". Как выяснилось, он занял первенство среди ряда крупных городов РФ по количеству очередников в детские сады на 1 тысячу населения – 33,3 ребенка.

Будущее поколение требует миллиардов

Официально администрация Владивостока признает, что к концу лета в очередях в детские сады "парились" чуть больше 17,5 тыс. детишек. По оценкам специалистов администрации Владивостока, чтобы в целом решить проблему очереди в детские сады города, к действующим учреждениям надо добавить еще порядка пятидесяти. Создание 1 места в детском саду, введенном на ул. Русской, обошлось примерно в 210 тыс. руб. Чтобы, уложившись в такую сумму, обеспечить 13 тыс. очередников, требуется примерно 2,73 млрд руб., а если построить с "нуля", то в четыре раза дороже – около 11 млрд руб. При этом надо предпринять нечеловеческие усилия по изысканию участков под строительство детских садов в тех районах города, где их сегодня не хватает.

Известно, что общественность Владивостока вручила чиновникам список, включающий около 40 недостроенных и брошенных объектов, которые могут быть доведены до ума и переданы под детские сады.

Глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, пообещавший горожанам на этапе выборов его на эту должность ввести 50 детских садов, считает возможным решить проблему в течение ближайших пяти лет. При этом в следующем году предполагается ввести, по крайней мере, шесть детских садов.

Восстановить и достроить

Несколько детских садов, которые должны попасть в программу "реанимации" в ближайшее время, корреспондент "ЗР" посетил на днях. Учитывая их сегодняшнее состояние, вовлечение их в "оборот" не представляется легким.

Детский сад по ул. Терешковой, 5а ранее принадлежал крупному строительному объединению "Стройдеталь". Сегодня - это пустая коробка без окон и дверей с абсолютно пустой территорией, с которой давно исчезли детские площадки. Но если обещания по восстановлению детсада сбудутся, то сюда будут приводить около 200 малышей.

Недостроенный с советских времен детский сад на ул. Нейбута, 47-б выглядит не лучше. Та же двухэтажная коробка без окон и дверей. Территория со всех сторон запружена машинами – здесь автостоянка. Сохранились каркасы нескольких беседок. Коробка двухэтажного детского сада по ул. Жигура, 6 в убогом виде существует тоже не менее 15 лет. Та часть его территории, которая удобна, также используется под автостоянку. И сюда, как в сады на ул. Терешковой и Нейбута, смогут ходить около 200 детишек, если для этого будут созданы условия.

Посещение объекта по адресу: ул. Вилкова, 7, откуда по просьбе администрации города в скором времени должна съехать служба судебных приставов Первомайского района, не впечатлило. Приставы занимают первый этаж одного из блоков, и их исход позволит добавить, пожалуй, лишь пару групп. Остальные помещения этого детсада используются по назначению. В целом каких-то признаков подготовки этих объектов к ремонту обнаружить не удалось. Хотя в планах мэрии – ремонт и реконструкция объектов по ул. Русской 65а, проспекту "Красного знамени", 66а, по ул. Пихтовой, 33 и Сахалинской,37 – это тоже бывшие или недостроенные детские сады.

Удар будет сокрушительным?

Понятно, что государство ни раньше, ни сегодня не в состоянии в одиночку справиться с такой серьезной проблемой. Ныне у нашей власти, пожалуй, нет необходимости забирать "распроданные" детские сады у новых собственников. Однако есть потребность "простимулировать" их, чтобы они использовали их по изначальному назначению. В успех затратных мини-садов, которые будут замыкаться на муниципальные, бюрократизируя систему, не очень верится. Хотя отдельные из них, наверное, могут стать успешными.

Надо учесть и то, что, кроме решения вопроса по нехватке мест в детских садах для сегодняшней очереди, надо будет строить детские сады и на "рост города", который заложен в генплане. Конечно, было бы интересно увидеть обещанную программу по детским сада Владивостока, которую администрация города разрабатывает совместно с краевой властью. На сегодня, на мой взгляд, особенно актуален, например, детский сад, а то и несколько для жителей "Лесного квартала". Нужны они для разросшихся пригородов. Пожалуй, первые новоселы "Снеговой пади" тоже окажутся без детских садов, которые обещано построить позднее. К сожалению, комплексная застройка продолжает вестись в городе в духе советских времен, когда развитие социалки постоянно опаздывало.