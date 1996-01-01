Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Детсадовский долгострой
Владивосток минувшим летом еще раз "отметился" в анналах отечественной истории очередным "темным пятном". Как выяснилось, он занял первенство среди ряда крупных городов РФ по количеству очередников в детские сады на 1 тысячу населения – 33,3 ребенка.
Будущее поколение требует миллиардов
Официально администрация Владивостока признает, что к концу лета в очередях в детские сады "парились" чуть больше 17,5 тыс. детишек. По оценкам специалистов администрации Владивостока, чтобы в целом решить проблему очереди в детские сады города, к действующим учреждениям надо добавить еще порядка пятидесяти. Создание 1 места в детском саду, введенном на ул. Русской, обошлось примерно в 210 тыс. руб. Чтобы, уложившись в такую сумму, обеспечить 13 тыс. очередников, требуется примерно 2,73 млрд руб., а если построить с "нуля", то в четыре раза дороже – около 11 млрд руб. При этом надо предпринять нечеловеческие усилия по изысканию участков под строительство детских садов в тех районах города, где их сегодня не хватает.
Известно, что общественность Владивостока вручила чиновникам список, включающий около 40 недостроенных и брошенных объектов, которые могут быть доведены до ума и переданы под детские сады.
Глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, пообещавший горожанам на этапе выборов его на эту должность ввести 50 детских садов, считает возможным решить проблему в течение ближайших пяти лет. При этом в следующем году предполагается ввести, по крайней мере, шесть детских садов.
Восстановить и достроить
Несколько детских садов, которые должны попасть в программу "реанимации" в ближайшее время, корреспондент "ЗР" посетил на днях. Учитывая их сегодняшнее состояние, вовлечение их в "оборот" не представляется легким.
Детский сад по ул. Терешковой, 5а ранее принадлежал крупному строительному объединению "Стройдеталь". Сегодня - это пустая коробка без окон и дверей с абсолютно пустой территорией, с которой давно исчезли детские площадки. Но если обещания по восстановлению детсада сбудутся, то сюда будут приводить около 200 малышей.
Недостроенный с советских времен детский сад на ул. Нейбута, 47-б выглядит не лучше. Та же двухэтажная коробка без окон и дверей. Территория со всех сторон запружена машинами – здесь автостоянка. Сохранились каркасы нескольких беседок. Коробка двухэтажного детского сада по ул. Жигура, 6 в убогом виде существует тоже не менее 15 лет. Та часть его территории, которая удобна, также используется под автостоянку. И сюда, как в сады на ул. Терешковой и Нейбута, смогут ходить около 200 детишек, если для этого будут созданы условия.
Посещение объекта по адресу: ул. Вилкова, 7, откуда по просьбе администрации города в скором времени должна съехать служба судебных приставов Первомайского района, не впечатлило. Приставы занимают первый этаж одного из блоков, и их исход позволит добавить, пожалуй, лишь пару групп. Остальные помещения этого детсада используются по назначению. В целом каких-то признаков подготовки этих объектов к ремонту обнаружить не удалось. Хотя в планах мэрии – ремонт и реконструкция объектов по ул. Русской 65а, проспекту "Красного знамени", 66а, по ул. Пихтовой, 33 и Сахалинской,37 – это тоже бывшие или недостроенные детские сады.
Удар будет сокрушительным?
Понятно, что государство ни раньше, ни сегодня не в состоянии в одиночку справиться с такой серьезной проблемой. Ныне у нашей власти, пожалуй, нет необходимости забирать "распроданные" детские сады у новых собственников. Однако есть потребность "простимулировать" их, чтобы они использовали их по изначальному назначению. В успех затратных мини-садов, которые будут замыкаться на муниципальные, бюрократизируя систему, не очень верится. Хотя отдельные из них, наверное, могут стать успешными.
Надо учесть и то, что, кроме решения вопроса по нехватке мест в детских садах для сегодняшней очереди, надо будет строить детские сады и на "рост города", который заложен в генплане. Конечно, было бы интересно увидеть обещанную программу по детским сада Владивостока, которую администрация города разрабатывает совместно с краевой властью. На сегодня, на мой взгляд, особенно актуален, например, детский сад, а то и несколько для жителей "Лесного квартала". Нужны они для разросшихся пригородов. Пожалуй, первые новоселы "Снеговой пади" тоже окажутся без детских садов, которые обещано построить позднее. К сожалению, комплексная застройка продолжает вестись в городе в духе советских времен, когда развитие социалки постоянно опаздывало.
Новости тематики
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Предложение по переносу столицы ДФО во Владивосток представят президенту России
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- "Суражевка" от Абрамовича
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Проходной банк
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- В Приморье подорожали хлеб, чай, сахар, соль и яйца
- "Я за открытые выборы, пусть горожане выберут, кого любят"
- Создание единой базы агрегаторов такси отразится на качестве и цене услуги