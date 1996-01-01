Электростанции южного Приморья снизили выработку электроэнергии на 3,9%

Электростанции южного Приморья в январе-сентябре 2009 г. снизили выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9% - до 3,36 млрд кВт.ч, сообщила пресс-служба филиала "Приморская генерация" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания".

В частности, Владивостокская ТЭЦ-2 увеличила выработку электроэнергии на 0,8%, Артемовская ТЭЦ снизила на 0,5%, Партизанская ГРЭС снизила на 25,6%.

Резкое снижение выработки электроэнергии Партизанской ГРЭС обусловлено трехмесячной плановой остановом станции для проведения промежуточных работ в рамках реализации инвестиционного проекта. Из-за этого возросла нагрузка на Владивостокскую ТЭЦ-2 и увеличился переток из Объединенной энергосистемы Востока.