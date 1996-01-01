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Тарифы на электроэнергию в Приморье вырастут в среднем на 10%

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) определила предельные максимальные и минимальные уровни тарифов на электроэнергию для регионов РФ на 2010 г. Максимальный предельный тариф для Приморья на 2010 г. установлен на уровне 230,98 коп./кВт.ч, минимальный - 228,79 коп./кВт.ч. Для сравнения: в Москве предельный максимальный тариф составит 228,71 коп./кВт.ч, минимальный - 211,91 коп./кВт.ч.

Предельные уровни тарифа вступают в силу с 1 января 2010 г. Стоит отметить, что региональные власти могут без согласования с ФСТ установить тариф выше предельного максимального уровня в том случае, если "такое превышение обусловлено размером инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных в порядке, определенном правительством". Такая возможность предусмотрена федеральным законом о госрегулировании тарифов. Как следствие, до конца года региональные энергетические комиссии (РЭК) на основе приказа должны установить свои тарифы, и здесь в дело должен вступить пресловутый "губернаторской фактор".

В том случае, если региональные власти при установлении тарифов для населения превысили или занизили предельные параметры, утвержденные ФСТ, до приведения тарифа в соответствие с решением службы тариф для населения будет рассчитываться исходя из максимального предельного значения "с учетом особенностей ценообразования в отношении электрической энергии, потребляемой населением".

Досье

Тарифы (они же - цены) на электроэнергию для населения и других потребителей небольших объемов электроэнергии ежегодно утверждаются специальными уполномоченными органами региональных администраций (энергетическими комиссиями, комиссиями по тарифам и т.д.). Однако принципы и методы расчета тарифов определяются федеральным правительством. Оно утверждает ключевые параметры: обоснованность затрат, доходность инвестиций, порядок учета результатов деятельности по итогам ранее утвержденных тарифов и т.п.

Из заявленных данных (см. таблицы) следует, что из трех сравнимых регионов (Хабаровский и Приморский края, Амурская область) наибольший рост показателей отмечен в Приамурье -14,7% по минимуму и 11,9% по максимуму. В Хабаровском крае рост составляет 6,5% (минимум) и 6,1% (максимум), в Приморье -10,3% и 9,4% соответственно. Таким образом, Приморье медленными шажками продвигают к показателям соседей. Самый высокий тариф на Дальнем Востоке (оставляем "за кадром" Чукотку с ее национальными особенностями) отмечен на Камчатке - выше, чем в Приморье, более чем в 3 раза. Но это особенность изолированной энергосистемы островной территории. В остальных регионах тарифы примерно одного уровня. Кстати, самый низкий уровень тарифов по традиции отмечен в Иркутской области - 43,94 коп./кВт.ч (минимум), 47,94 коп./кВт.ч (максимум). Но это уже особенность регионов Сибири, где расположены крупные ГЭС с низкой себестоимостью электроэнергии.

Процесс установления тарифов достаточно прозрачный. Тариф для конечных потребителей складывается из тарифа на покупку (генерацию), услуги транспорта энергии, сбытовые и прочие услуги. Компании, осуществляющие производство, передачу, сбыт электроэнергии, направляют в РЭК все необходимые материалы с соответствующими расчетами, содержащие информацию о производственных затратах, необходимой для развития прибыли, балансе электроэнергии.

Поступившие документы изучаются членами РЭК на предмет обоснованности. Помимо сотрудников комиссии, оценкой требований энергетиков занимается специальный экспертный совет, в состав которого входят независимые ученые-экономисты. Учитывая рекомендации совета, РЭК выносит свое решение. Таким образом, изменение тарифа напрямую не зависит от аппетитов и желаний энергетиков. Начиная с 2003 г. тарифы на электрическую энергию изменяются раз в год.

По мнению главы Фонда энергетического развития Сергея ПИКИНА, при заявленных параметрах тарифов на 2010 г. прибыль энергетиков будет снижаться, хорошие результаты предполагаются лишь у "РусГидро" и концерна "Энергоатом", а также у эффективных тепловых станций с высоким КПД и низким удельным расходом топлива.

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