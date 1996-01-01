Международный экологический форум "Природа без границ", проходивший во Владивостоке уже в четвертый раз, на этот раз обсуждал проблемы защиты от загрязнения морских акваторий.

Актуальность этой темы доказана кричащими фактами уже случившихся загрязнений, реализацией крупных нефтегазовых проектов на прибрежных территориях Дальнего Востока, включая новые в Приморском крае, и готовностью России к дальнейшему расширенному освоению шельфа в районах, богатых биоресурсами.

Стоит отметить нарастающую с каждым годом популярность Владивостокского экологического форума. Это хорошо видно по составу участников, глубине обсуждаемых проблем, вниманию к его работе государственных лиц. Четвертый собрал более 400 представителей разных стран АТР. Но не это главное. Всеми участниками отмечено повышение результативности экофорумов. Последний отличается от предыдущих не только постановкой проблем, что отличало три предыдущие, но и предложением путей их решения.

Форум открывали зам. руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Константин ТОЦКИЙ и председатель Законодательного собрания Виктор ГОРЧАКОВ. Оба говорили о роли энергоресурсов в мире и России, которая располагает их огромными запасами в пределах морских акваторий. Константин Тоцкий высказался за то, чтобы при их разработке учитывать интересы наших соседей, чьи экономики во многом связаны с производством биоресурсов. И действительно, что важнее - углеводороды или биоресурсы? Как соблюсти баланс интересов? - задавали вопросы участники форума.

Эти проблемы сейчас актуальны и для самой России. Виктор Горчаков по этому поводу привел цитату великого ученого: "Еще Вернадский говорил, что ни один биологический объект не может существовать в созданных им отходах", - отметив с сожалением, что многие вопросы экологической очистки и безопасной эксплуатации промышленных объектов на прибрежной территории у нас решаются крайне медленно.

В 120 докладах отечественных и зарубежных представителей науки и общественных экологических объединений, промышленных и деловых кругов прозвучали предложения, обмен опытом, рекомендации для органов государственной власти РФ и стран АТР. Опыт прибрежных государств свидетельствует, что прибрежные области благодаря своим богатым ресурсам во всем мире исторически являются одними из наиболее эксплуатируемых районов, и они, как правило, развиваются более быстрыми, по сравнению с остальной территорией, темпами. Отсюда возникает острый конфликт между стремлением немедленного их использования и необходимостью обеспечить долгосрочный резерв, а также конфликт интересов разработчиков биологических и минеральных ресурсов.

В Дальневосточном бассейне интенсивность освоения шельфа является одной из самых высоких в стране, что не может не тревожить общественность, ученых, власть и, конечно, прибрежных жителей экосистемы. Из многих данных, приводимых участниками форума, стоит отметить доклад директора Института биологии моря ДВО РАН академика Андрея АДРИАНОВА, где прозвучали цифры и факты, которые нельзя игнорировать дальше.

По оценкам экспертов, примерно 12% загрязняющих веществ поступает в моря от деятельности транспорта и портовых терминалов, 10% приходится на свалки и захоронение отходов, около 1% - от производственных предприятий, расположенных непосредственно на побережье. Именно эта деятельность имеет тенденцию роста в дальневосточном регионе. По различным оценкам, при штатных ситуациях при погрузке нефти нефтепродуктов в морские воды поступает до 24% от всего объема попадающих туда тем или иным путем углеводородов. Для сравнения - 10% при аварийных разливах. И для нас эта проблема становится все более актуальной, учитывая планы по развитию разработок углеводородов на дальневосточном шельфе и строительством перегрузочных терминалов.

Наверное, поэтому и споры, и дискуссии относительно того, где строить порты и размещать заводы по переработке углеводородов, на сегодня в Приморье наиболее жаркие. Особо остро дискутировалась тема строительства Приморского НПЗ. К выбранному месту под завод был высказан целый ряд претензий как экологами, так и учеными, которые настаивали внести этот вопрос в проект резолюции.

В целом было высказано много предложений и замечаний в проект резолюции, как общих, так и частных, из-за чего в дни работы форума она не была принята в окончательном варианте.