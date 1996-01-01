Газета "Арсеньевские вести" выиграла в Страсбурге суд против России

Журналисты двух российских газет выиграли суд против России в Европейском суде по правам человека. Сообщение об этом появилось 8 октября на официальном сайте суда.

Первый иск выиграла шеф-редактор екатеринбургской газеты "Д.С.П." Яна ПОРУБОВА, а второй - основатели приморской газеты "Арсеньевские вести" Татьяна РОМАНЕНКО, Ирина ГРЕБНЕВА и Владимир ТРУБИЦЫН. В обоих случаях российские власти были признаны виновными в нарушении свободы слова.

Поводом для обоих исков послужило несправедливое, по мнению журналистов, судебное преследование. Российские власти признали "ДСП" и "Арсеньевские вести" виновными в клевете на чиновников. Так, основатели "Арсеньевских вестей" были оштрафованы за публикацию в 2002 году материалов о неэффективности работы приморских властей. Романенко, Гребнева и Трубицын пожаловались в Страсбург в 2003 году. Спустя шесть лет Европейский суд рассмотрел дело и признал, что российские власти преследовали их неправомерно. Суд обязал РФ выплатить каждому из основателей "Арсеньевских вестей" компенсацию за материальный ущерб в размере 860 евро и по 1000 евро за моральный вред.