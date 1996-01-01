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Символом женской верности стал синий платочек

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению патриотической благотворительной акции "Синий платочек" его участники определили победителей конкурса на лучшую эмблему, которая призвана стать символом женской верности, - синий платок.

Акция "Синий платочек" - один из этапов IV Форума матерей Приморского края "Счастье матери - благополучие ее детей". Её проведение - дань уважения и памяти вдовам участников Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов современности, женщинам, чьи мужья отдали свои жизни, исполняя свой воинский долг, защищая Родину. В Приморье их более восьми тысяч.

Название акции выбрано не случайно. Образ синих платочков увековечен в песне Клавдии Шульженко как символ ожидания, недополученного тепла и верности. С этой песней в Великую Отечественную войну бойцы шли в бой: "Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих".

Инициаторами проведения акции выступили Приморский краевой фонд защиты материнства и детства "Мама" и Приморский краевой совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов при поддержке администрации края и его муниципальных образований.

По словам Анатолия БУЛЫГИНА, председателя краевого Совета ветеранов, проведение акции - одно из самых важных в социальном плане мероприятий, призванных почтить память мужчин, погибших на полях сражений, и преклонить колени перед их женами, проявившими истинные чудеса Веры, Надежды и Любви.

Заседание оргкомитета по подготовке и проведению IV Форума матерей и конкурсного жюри прошло в составе преподавателей профильных вузов, экспертов в области дизайна, представителей Приморского союза художников, краевых общественных организаций, сопредседателей - зам. председателя Законодательного собрания, председателя попечительского совета Фонда "Мама" Джамбулата ТЕКИЕВА, вице-губернатора Александра ШЕМЕЛЕВА и президента фонда "Мама" Натальи ИЗОТОВОЙ.

- Не побоюсь показаться нескромной, но проводимая нами акция "Синий платочек" по своему масштабу, социальной значимости и общественному резонансу не имеет аналогов в России, - говорит президент благотворительного фонда "Мама" Наталья Изотова. - Мы с особенной тщательностью готовились к данному мероприятию, и, очень надеюсь, оно найдет широкий отклик в сердцах приморцев.

На конкурс было прислано 18 работ, выполненных молодыми людьми в возрасте от 16 до 30 лет - школьниками, студентами, аспирантами, художниками, дизайнерами, изготовителями рекламы.

По итогам закрытого, а значит, непредвзятого голосования, члены жюри отобрали три лучших дизайнерских проекта, наиболее полно отвечающих требованиям конкурса. Работы Олеси КАРПОВОЙ, Александра КИША и Евгении КАШИНОЙ стали лучшими эмблемами патриотической благотворительной акции "Синий платочек".

Все трое будут награждены почётными грамотами и денежными премиями в размере 30 000, 10 000 и 5 000 рублей за 1, 2 и 3 места соответственно. Имя победителя будет названо на открытии IV Форума матерей Приморского края, которое состоится 27 ноября этого года в концертном зале FESKO-Hall. Дизайн-проект победителя станет официальной эмблемой акции и будет использован для нанесения на подарочные синие платочки, которые получат все 8000 вдов Приморья.

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