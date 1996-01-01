Море, йога, сплав и дача

Весной этого года в 24 регионах страны Росстат провел любопытное исследование, выявляющее влияние поведенческих факторов на состояние здоровья. Опрос показал: 84,2% респондентов осознают, что состояние их здоровья зависит, прежде всего, от них самих.

При этом 64,1% опрошенных не соблюдают режим питания, 76,4% - никогда не делают зарядку, 33,7% - курят, 84,7% - употребляют алкоголь, 58% в качестве типичного вида отдыха называют просмотр телепередач, а 71,9% россиян находятся в состоянии затяжного психоэмоционального и социального стресса.Поэтому как бы далеко ни шагнула медицина, ей уверенно противостоит... сам человек. Это подтверждают и данные ВОЗ: человеческое здоровье лишь на 10% определяется деятельностью системы здравоохранения, на 15% - генетикой, на 25% - экологией и на 50% - образом жизни. И это особенно важно понимать сегодня, в условиях глобального психологического стресса, вызванного состоянием мировой экономики. Жизнь на пределе возможностей не может быть ни долгой, ни счастливой. Это касается и крупных бизнесменов, и рядовых менеджеров, и гламурных персонажей светских хроник. За скучным, как кому-то может показаться, словосочетанием "здоровый образ жизни" скрывается совсем не скучная жизнь. Мы убедились в этом, познакомившись с высказываниями успешных, состоявшихся в своей сфере деятельности владивостокцев, задав им вопрос: "что вы вкладываете в понятие "здоровый образ жизни" и удается ли следовать его философии?"

Дмитрий СОЛОВЕЦ, управляющий Владивостокским филиалом КМБ БАНКА, директор РЦ "Дальневосточный":

- На мой взгляд, здоровый образ жизни - это всегда гармония души и тела. Только этот симбиоз позволяет человеку жить бесконфликтно в окружающей его внешней среде, наслаждаться жизнью и радоваться тому же восходу солнца. Если все это дает тебе положительный импульс - значит ты живешь правильно. А если спуститься с философских высот на грешную землю, то лично я под здоровым образом жизни подразумеваю постоянное общение с природой, а иногда - непреодолимое желание, этакий здоровый азарт потягаться с этой самой природой, помериться силами. Вот уже 10 лет я увлекаюсь сплавами по горным рекам, прошел с друзьями-единомышленниками по всем, что есть в Приморском крае.

Но, признаюсь, что между этим и каждодневной рутинной работой нет никакого баланса. У нас с друзьями есть такая поговорка: живем от сплава до сплава. До сплава по горной реке - мысленно и материально готовимся к нему, после - вспоминаем о том, как это было. Главное, в определенный момент найти в себе силы все бросить, взять друзей и отправиться вместе с ними в те места, где, образно говоря, еще не ступала нога человека.

Наталья ГАНИЧЕВА, главный врач студии красоты "Эстетик", совладелица бутика коллекционных ароматов и косметики "Эрмитаж":

- Для меня здоровый образ жизни - это как можно больше свежего воздуха, движения и здорового питания. Правда, иногда это труднодостижимо. Возьмем, к примеру, питание: где у нас взять действительно здоровые продукты? Сохранять эмоциональное равновесие - не менее важный компонент здорового образа жизни - тоже непросто: нужно научиться абстрагироваться от ужасающего состояния наших автомобильных дорог и прочих прелестей отечественного быта... Тем не менее в любых обстоятельствах нужно культивировать в себе позитив. Заряд физической энергии мне дает World Class, куда стараюсь выбираться при первой возможности, эмоциональное вдохновение получаю от общения с сыновьями, семейных выездов на природу или дачу (обязательно в компании своих домашних питомцев) и, конечно, от путешествий, открывающих новые грани жизни и буквально напитывающих каждую клетку тела позитивной энергетикой.

Дина ВЕРКЕЕНКО, директор ООО "Верди" (бутик VERSACE):

- Здоровый образ жизни - это не только оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, достаточная двигательная активность и отсутствие вредных привычек, но еще и любовь к близким и обязательно позитивное восприятие жизни. Словом, нравственное, психическое и физическое здоровье. Если есть душевная гармония - значит и тело будет здоровым. Что касается меня, то я занимаюсь любимым делом, меня окружают любимые люди, а это - самое главное в жизни.

Лия ХАБАРОВА, специалист по связям с общественностью Приморского филиала ОАО "ВымпелКом" (ТМ "Билайн"):

- Что включает в себя здоровый образ жизни? Не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд. Для одних это набор диетических правил и догм, которые надо обязательно соблюдать. Для других, прежде всего, спорт. Для третьих - что-то еще.

Я же стараюсь жить в согласии с собой и своими собственными представлениями о хорошем самочувствии и комфорте. Именно это для меня и есть здоровый образ жизни. Должна быть внутренняя гармония, и если иногда это достигается не с помощью утренней пробежки, а кусочком вкусного шоколада, то почему бы и нет?

Елена ФЕДОТОВА, генеральный директор Центра отдыха "Кедровая Падь":

- Для меня это понятие прямо пропорционально комфортной, размеренной, сбалансированной жизни, в которой есть время и любимой работе, и полноценному семейному отдыху. При этом очень важно, чтобы близкие разделяли твою жизненную философию. В нашей семье так заведено, что выходные - это всегда активный отдых. Собираемся с друзьями - и на природу. Дети всегда с нами. (Старший сын, хоть и живет отдельно, до сих пор не изменяет этой традиции). Баня - обязательный аспект здорового отдыха. Раньше дважды в месяц специально ездили париться в Кучелиново. Сегодня отдыхаем на своей территории, тем более что аналога хамаму в "Кедровой Пади" нет нигде в Приморье. Кстати, установкой на здоровый образ жизни для всей семьи обусловлено и направление бизнеса, которым я занимаюсь. Мне хотелось создать атмосферу полноценного загородного релакса в непосредственной близости от города - с отличной кухней на свежем воздухе, сауной, восточной баней, бассейном... Если раньше наших мужчин было не вытащить из бильярдной, то сегодня, прочувствовав пользу хамама, они проводят там не меньше времени, чем мы.

Татьяна ЖДАНОВА, риелтор:

- Взять ответственность на себя - вот что означает здоровый образ жизни. Ответственность за свои мысли, свое здоровье, свои отношения с людьми, свою планету... Если говорить о правилах, которых придерживаюсь я, то сразу после пробуждения стараюсь концентрироваться на добрых и светлых мыслях. Затем - йога, позволяющая обрести душевный покой, что решающим образом сказывается на детях и работе. Также стараюсь побольше общаться с природой: зимой - лыжи, летом - море и дача, на которой я "разговариваю" с растениями, солнцем и ветром (это помогает выращивать хороший урожай: хватает и семье, и насекомым). А людей я просто люблю. Главное - не создавать злых мыслей. Они съедают тело и психику человека. В то время как добрые - улучшают здоровье и способствуют процветанию.