Место подвига в жизни учителя

В межрегиональном туре всероссийской премии "За нравственный подвиг учителя" заявлены 19 педагогических проектов. Приморский край представляют работы учителей СШ №17 Владивостока, №9 Находки, №2 села Чугуевка, №4 Спасска-Дальнего.

Обсуждение конкурсных работ началось 6 октября в Приморском институте переподготовки и повышения квалификации работников образования. По итогам назовут шесть лауреатов, которые будут представлять Дальний Восток на всероссийском конкурсе.

Кроме приморцев, в окружном этапе участвуют проекты победителей региональных конкурсов из Камчатского и Хабаровского краев, Магаданской и Амурской областей, Еврейской автономной области. Как отметили в пресс-службе администрации Приморского края, в составе межрегионального жюри - специалисты органов образования субъектов ДФО, представители Владивостокской епархии Русской православной церкви, известные преподаватели теологии и культурологи ДВГУ, ДВГТУ.

Конкурс проходит в российских регионах второй год. На первом всероссийском конкурсе в "двадцатку" лучших работ вошел проект учительницы музыки из арсеньевского лицея №9 Татьяны РАКОВОЙ.