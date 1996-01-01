Больше половины школьников не любят школу

Компания КОМКОН опубликовала данные исследования New Generation, отражающие отношение к школе детей и подростков от 7 до 15 лет.

Несмотря на высокий показатель старательности в учебе, доля школьников, получающих удовольствие от посещения занятий, существенно ниже для всех возрастных групп. В целом среди детей от 7 до 15 лет с удовольствием ходят в школу лишь 42% опрошенных. При этом по мере взросления школьники начинают посещать уроки с меньшим энтузиазмом. Доля детей в возрасте от 7 до 9 лет, с радостью посещающих школу, почти вдвое превышает аналогичный показатель среди подростков 13-15 лет. Среди всех опрошенных детей от семи до15 лет каждый четвертый скучает на уроках и каждый пятый недоволен своими учителями.