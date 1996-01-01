У поездов новое расписание

С 13 октября на Дальневосточной железной дороге произошли изменения в расписаниях пассажирских поездов.

Служба предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях ДВЖД сообщает о том, что в связи с увеличением грузопотока с 13 октября произошли изменения в расписаниях пассажирских поездов, и обращается с просьбой к пассажирам, приобретавшим проездные документы заблаговременно, уточнить время отправления поезда. Время прибытия и отправления фирменного поезда "Россия" №1/2 сообщением Москва-Владивосток-Москва и скорого поезда №7/8 сообщением Новосибирск-Владивосток-Новосибирск осталось прежним.