Находкинцы плодовитее

В Находке стабильно растет рождаемость, больше горожан вступает в законный брак, а число разводов падает, уверяют в городском загсе.

С января по сентябрь в Находке родилось 1 392 ребенка. Это на 66 больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Урожайным оказался год на многоплодные роды. Среди малышей 15 пар двойняшек, впервые за много лет появились четверня и тройня. А вот пристрастия родителей при выборе имен своим чадам со временем не изменились. Анастасия и Данил традиционно держат лидерство.

Кстати, за 9 месяцев, сообщили в пресс-службе города, официально зарегистрировали отношения 1 030 пар, развелась 531 пара.