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Находкинцы плодовитее
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В Находке стабильно растет рождаемость, больше горожан вступает в законный брак, а число разводов падает, уверяют в городском загсе.
С января по сентябрь в Находке родилось 1 392 ребенка. Это на 66 больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Урожайным оказался год на многоплодные роды. Среди малышей 15 пар двойняшек, впервые за много лет появились четверня и тройня. А вот пристрастия родителей при выборе имен своим чадам со временем не изменились. Анастасия и Данил традиционно держат лидерство.
Кстати, за 9 месяцев, сообщили в пресс-службе города, официально зарегистрировали отношения 1 030 пар, развелась 531 пара.
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