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Детсадам на дому во Владивостоке не бывать

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Идея администрации Владивостока о создании и функционировании так называемых "детсадов на дому", или "семейных садиков", была торпедирована городской прокуратурой в суде.

Вступило в законную силу решение Ленинского районного суда Владивостока от 06.07.2009, которым удовлетворены требования прокурора города Владивостока на признание постановления главы города Владивостока от 23.03.2009 № 258 "Об утверждении Примерного положения об организации деятельности семейного детского сада (групп семейного типа)" противоречащим федеральному законодательству и недействующим.

Как сообщила ст. помощник краевого прокурора Ирина ВОЛОДИНА, постановлением главы города регламентировалось создание, организация деятельности, режим работы и порядок финансирования семейных детских садов. Однако федеральный законодатель не относит создание такого рода дошкольных учреждений к вопросам местного значения городского округа, кроме того, действующим законодательством, в том числе Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 "О дошкольном образовательном учреждении" не предусмотрено создание указанных дошкольных учреждений.

Напомним, что постановление мэра Игоря ПУШКАРЕВА было опротестовано прокурором города Владивостока еще в апреле, однако администрацией города протест был отклонен. Тогда прокуратура оспорила этот нормативный правовой акт в суде. И выиграла.

"Мы с сожалением восприняли позицию прокуратуры города и решение суда относительно постановления главы города об организации семейных детских садов, - прокомментировал ситуацию вице-мэр Владивостока Константин МЕЖОНОВ, курирующий в администрации вопросы образования. - Данный проект разрабатывался по примеру работы подобных учреждений в Москве и нескольких других городах России, где детские сады на дому успешно работают и приносят пользу. Ясно, что организация семейных детских садов не решила бы проблему нехватки мест полностью, но по крайней мере она позволила бы несколько снять остроту этой проблемы - ведь по нашему замыслу уже через год этот проект мог дать около 1500 дополнительных мест". По его словам, администрация города продолжит отстаивать право на существование во Владивостоке семейных детских садов.

Что интересно, в августе этого же года прокуратура города направила в Ленинский суд заявление о признании незаконным бездействия администрации Владивостока в части непринятия мер по обеспечению конституционного права граждан на общедоступное дошкольное образование, обязав мэрию принять эффективные меры по обеспечению конституционного права граждан на общедоступное дошкольное образование путем увеличения дошкольных образовательных мест.

Как же решать проблему 17-тысячной очереди? В одночасье новые детсады не построишь. Тем более частные детские сады в городе действуют и пользуются спросом - надо же куда-то пристроить малышей работающим мамам. Мэрия лишь пыталась навести порядок в этом теневом бизнесе и, придав муниципальный статус детсадам в квартирах, взять их под контроль. Запретили...

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