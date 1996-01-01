Стратегии экономического развития обсудили в ТГЭУ

Инновации, основанные на микроэлектронике и информационных технологиях, уже не обеспечивают достаточного экономического роста, а био- и нанотехнологии еще не развились достаточным образом. Именно поэтому сегодня в мире возникла инновационная пауза, которая стала причиной финансового кризиса. Такая мысль прозвучала на международной научной конференции "Российский Дальний Восток и страны АТР: воспроизводство ресурсов и проблемы социально-экономического развития", которая прошла 1-3 октября в Тихоокеанском государственном экономическом университете.

Международная научная конференция, которая собирает ученых-экономистов со всего Азиатско-Тихоокеанского региона, для ТГЭУ - традиционное мероприятие. Но в этом году экономический научный форум стал особенно актуальным - мировой финансовый кризис обязывает всю экономическую общественность не только размышлять о причинах этого явления, но и искать пути выхода из сложившейся ситуации. Именно поэтому в этом году конференция пользовалась особенной популярностью в научной среде - в ней приняли участие более 200 человек из 5 стран мира (России, КНР, США, Японии, Вьетнама). Более чем обширна и география российских участников - на конференцию собрались ученые из Москвы и Санкт-Петербурга, Биробиджана и Благовещенска, Казани и Красноярска, Ульяновска и Якутска. Среди участников конференции - 36 докторов наук и профессоров, 58 кандидатов наук, а также аспиранты и студенты ведущих экономических вузов России.

"В Москве и за рубежом прошел целый ряд крупных конференций, направленных на решение проблем, которые сегодня встают перед экономической наукой, - сказал в приветственном слове участникам конференции проректор по научно-исследовательской работе ТГЭУ, доктор экономических наук, профессор Юрий ШМИДТ. - Сегодня в мире наблюдается отрыв некоторых областей исследований от реальной экономики. И мировой финансовый кризис поставил ряд вопросов, которые необходимо активно обсуждать. Участники нашей конференции как раз и намерены проанализировать ситуацию и подготовить свои рекомендации на этот счет".

"Конференция "Российский Дальний Восток и страны АТР: воспроизводство ресурсов и проблемы социально-экономического развития" имеет очень высокий статус, - считает кандидат экономических наук, профессор Дальневосточного государственного университета, заслуженный экономист России Владимир ТАЛАНЦЕВ. - На конференции мы обсудили проблемы, сложившиеся в экономике в настоящее время, а лучшие экономисты Азиатско-Тихоокеанского региона попытались выявить все болевые точки и наметить пути решения проблем. Конечно, эта конференция научная, и, значит, не все сказанное здесь будет немедленно реализовано. Но мы надеемся, что наши предложения будут услышаны на самом высоком уровне. И хочется верить, что с учетом этих предложений каким-то образом будет скорректирована внутренняя и внешняя политика государства. Это наша глобальная цель".