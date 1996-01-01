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Кавалеровский и Ольгинский районы могут попасть под веерные отключения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В преддверии отопительного сезона обнажились застарелые проблемы муниципальных энергоснабжающих организаций. На этот раз в критическом положении оказалось ОАО "Электросервис", занимающееся передачей электрической энергии потребителям Кавалеровского и Ольгинского районов Приморья.

Изношенные на 80% сети не способны выдержать снегопады, периоды низких температур, характерные для территорий Приморья, имеющих официальный статус северных районов. Руководство "Электросервиса" считает, что к предбанкротному состоянию компанию привели долги ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК).

По словам директора ОАО "Электросервис" Владимира САВЧЕНКО, гарантирующий поставщик с июня текущего года не исполняет условия договора по оплате транспортировки электроэнергии по сетям ОАО "Электросервис". Объем долгов составляет 22 млн руб.

"Реалии таковы, что в настоящий момент у нас нет денежных средств даже на текущую эксплуатацию сетей, - говорит Владимир Савченко. - У нас элементарно отсутствуют деньги на приобретение бензина для выездов, поэтому при возникновении аварийных отключений без света могут остаться целые поселки. А что делать зимой?! Поселок Кавалерово находится в значительном отдалении от баз поставщиков, в связи с чем при возникновении аварийной ситуации доставка необходимого оборудования и материалов займет длительное время. Имевшийся необходимый аварийный запас материалов в настоящее время использован на выполнение текущих ремонтно-восстановительных работ. Такое положение делает невозможным нормальное начало и прохождение отопительного сезона. В холодное время нагрузка возрастает, ветхие сети не способны ее выдержать. И что мы сможем сделать в такой катастрофической ситуации? А если без электроснабжения останутся котельные, тогда районы просто замерзнут".

По сведениям "ЗР", коллектив ОАО "Электросервис" готов начать забастовку, если в ближайшее время не будет выплачена заработная плата, что неминуемо приведет к утрате контроля над процессом электроснабжения, вследствие чего на севере края могут вновь начаться веерные отключения потребителей.

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