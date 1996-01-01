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Ирина АБАНКИНА: Приморскому краю надо резко повышать качество образования
30 сентября в редакции газеты "Золотой Рог" состоялась видеоконференция "ЕГЭ: итоги и перспективы", организованная Клубом региональной журналистики "Из первых уст" (Москва). На вопросы журналистов Владивостока отвечала Ирина АБАНКИНА, эксперт Экономической комиссии Европы ООН, заместитель директора Института развития образования Государственного университета - Высшей школы экономики, кандидат экономических наук.
"Дальневосточный регион сдал ЕГЭ значительно хуже, чем в среднем российские школьники. Проблема качества образования на Дальнем Востоке - давняя и серьезная. Сегодня стало очевидным, что поступить в хороший вуз на востребованные специальности для ребят с Дальнего Востока намного сложнее, чем выпускникам из других регионов России. Приморскому краю надо включаться в программу резкого повышения качества образования, в том числе на старшей школьной ступени. Школьникам стоит предоставить возможности дистанционного обучения, а учителям - повышать квалификацию и обмениваться опытом с успешными в плане ЕГЭ регионами, - заявила Ирина АБАНКИНА.
В ходе диалога были затронуты самые актуальные аспекты реформы образования.
"Без активного участия попечительских советов в школах, без общественного влияния в регионах сдвинуть реформу образования с места невозможно. Сегодня ЕГЭ как системообразующий фактор образования принят и обратного хода не имеет. Единый государственный экзамен останется основной формой приема в вузы, которые в свою очередь должны стать площадками для отбора и формирования нового типа людей для новой экономики страны", - подчеркнула Ирина Всеволодовна в завершении видеоконференции.
Подробности читайте в ближайшем номере "Золотого Рога".
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