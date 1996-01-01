Русской школе ДВГУ исполняется 20 лет

1 октября Русской школе ДВГУ, созданной как структурное подразделение Международного департамента для обучения иностранных граждан, исполняется 20 лет. 19 июня 2008 г. по решению Ученого Совета университета Школа преобразована в Институт международного образования ДВГУ (ИМО ДВГУ).

ИМО ДВГУ - это уникальное учебное заведение на Дальнем Востоке России, которое осуществляет курсовое обучение иностранных граждан практическому русскому языку и страноведческим дисциплинам, а также проводит государственное тестирование на получение права обучения в российских вузах и российского гражданства. Более 6000 иностранных студентов из Японии, Республики Корея, КНДР, Вьетнама, Таиланда, США, Канады, КНР, Великобритании, Франции, Швейцарии, Германии, Испании, Ирландии, Финляндии, Швеции, Нигерии и других стран получили сертификаты об окончании этой уникальной Школы.

В институте работают опытные преподаватели, кандидаты наук, доценты и профессора. Их опыт преподавания русского языка как иностранного, накопленный за 20 лет работы, отражен в 30 учебных пособиях, вышедших в издательствах ДВГУ и "Златоуст" (Санкт-Петербург).

Многие преподаватели ИМО ДВГУ ведут большую педагогическую работу за рубежом, продвигая русский язык и русскую культуру в Японии, Корее, Вьетнаме, США, КНР, Таиланде и других странах АТР.

Продолжая традиции Русской школы, ИМО ДВГУ совместно с Фондом Русский мир и Азиатско-Тихоокеанской Ассоциацией преподавателей русского языка и литературы ежегодно проводят конкурсы по русскому языку и фестивали среди иностранных студентов. Результаты этих конкурсов издаются в виде отдельных книг и сборников лучших сочинений. Последний такой сборник "Русский язык - мой путь к успеху" был отмечен Почетной грамотой Дальневосточного регионального конкурса на лучшее вузовское издание "Университетская книга-2009".

1 октября в помещении ИМО ДВГУ (ул.Алеутская, 65а) состоится презентация института. В этот день руководство университета и института поздравят преподавателей и студентов ИМО с замечательным юбилеем.