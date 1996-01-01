Объявлен прием заявок на конкурс социальных проектов молодежи

Управление по делам молодежи объявляет о начале приема документов на конкурс социальных проектов "Будущее в твоих руках", сообщает пресс-служба администрации г. Владивостока.

К участию приглашают команды, разработавшие социальный проект по одному из направлений: улучшение состояния городской окружающей среды; трудоустройство молодежи; доступ молодежи к медицинским услугам; развитие доступных форм спортивной занятости, в том числе молодежного туризма; развитие современных средств связи и информационных систем с целью расширения доступа молодежи к социальным услугам; повышение гражданской и правовой культуры; пропаганда семейных ценностей. Планируется, что проекты молодежи или для молодежи будут воплощены в жизнь с января 2010 по январь 2011 года. Прием заявок на конкурс - до 15 октября.