Экологи призывают покончить с мягкой туалетной бумагой

Экологи призывают американцев отказаться от мягкой туалетной бумаги в пользу бумаги из вторсырья, пишет The Washington Post.

Как утверждают защитники окружающей среды, для изготовления мягкой туалетной бумаги вырубаются деревья, возраст которых исчисляется десятилетиями и даже веками. Причина противостояния экологов и производителей кроется в технологии производства туалетной бумаги. Каждый лист бумаги представляет собой паутинку древесных волокон, и волокна, сделанные из деревьев, длиннее, что делает бумагу более мягкой и гладкой. Волокна из вторсырья, из которого делаются газеты и журналы, короче, а потому бумага жестче.

Туалетная бумага не является главной угрозой лесам: вместе с косметическими салфетками она составляет лишь 5% американской индустрии изделий из древесины. На долю бумажных и картонных упаковок приходится до 26% индустрии, хотя более половины этих изделий производится из вторсырья, а на долю газет приходится 3%. Но экологи считают, что 5% - это все равно слишком много.