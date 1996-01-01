У поротых детей IQ ниже

Исследование, в ходе которого изучалось поведение и показатель интеллектуального развития сотен детей в США, показало: чем больше шлепают ребенка, тем ниже его IQ по сравнению с другими детьми.

"Все родители хотят, чтобы у них были умные дети", - говорит по этому поводу эксперт Мюррей Штраус из университета Нью-Гемпшир. - Наше исследование показывает, что отказ от порки и корректировка поведения детей другими способами благотворно сказываются на развитии мышления детей".

Штраус и его коллега Молли Пэшелл из научно-исследовательского Тихоокеанского института в Мэриленде изучали репрезентативные образцы в двух возрастных группах по всей стране: 806 детей в возрасте от 2 до 4 лет, и 704 - в возрасте от 5 до 9 лет. Исследователи первоначально проверили IQ малышей, а затем повторили тест через четыре года.

Обе группы показали: спустя четыре года дети стали умнее. Но малыши от 2-х до 4-х лет, которых дома поколачивают, набрали в ходе теста, определявшего их коэффициент интеллекта, на 5 очков меньше, чем те дети, которых дома не шлепают. Дети в возрастной группе от 5 до 9 лет, подвергающиеся физическому наказанию, набрали в среднем на 2,8% пункта ниже, чем их непоротые сверстники. Результаты статистически достоверны. Они не изменились и после того, как специалисты учли такие факторы, как образование, полученное родителями, доходы семьи, когнитивная стимуляция со стороны родителей и другие факторы, которые могут повлиять на умственные способности детей. Используя порку, а не слова или другие средства привития детям навыков дисциплины, родители могут лишать своих отпрысков возможности нормально учиться.