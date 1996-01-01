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Миллионы женщин не могут спать с мужьями на трезвую голову
Миллионы женщин выпивают бокал-другой алкоголя перед тем, как лечь в постель со своим партнером. Причиной этому они называют скованность и неуверенность в своем внешнем виде, сообщает MIGnews.com.
Почти половина опрошенных женщин заявили, что предпочитают заниматься сексом, находясь под воздействием алкоголя, так как это помогает им расслабиться, преступить через свои запреты и стать более авантюрными.
Ученые опросили 3000 женщин в возрасте от 18 до 50 лет. Каково же было их удивление, когда они обнаружили, что, в среднем, женщины сменили 8 партнеров, однако во время секса с пятью из них были изрядно пьяны. В некоторых случаях опрошенные даже не смогли вспомнить имя партнера на следующее утро.
Три четверти женщин утверждают, что чувствуют больший потенциал для хорошего секса после дозы алкоголя. Четыре из десяти женщин "всегда" были немного пьяны во время первого сексуального контакта с новым партнером. Вместе с тем, 48,5% женщин утверждают, что секс в пьяном виде нравится им намного больше, чем в трезвом. Исследование также показало, что 75% женщин любят выпить, прежде чем лечь в постель со своим мужем или парнем. Около 6% женщин никогда не занимались сексом в трезвом состоянии. 14% женщин не могут уснуть рядом со своим партнером, не выпив перед сном стакан вина.
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