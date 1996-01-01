В отпуск за мистикой

Об этих местах говорят с ужасом, трепетом или священным блеском в глазах. Куда же поехать обычному туристу, чтобы пощекотать себе нервишки...

Английские замки

В Европе мистических персонажей столько, что их уже не боятся. Особенно сообразительные даже зарабатывают на этом деньги. Чего стоит, к примеру, экскурсия "Мистическая Прага" в чешской столице. Или возможность всего за 30 фунтов провести ночь в английском замке, кишащем привидениями!

Знаменитые замки действительно самые популярные точки скопления завывающей нечисти. Английские исследователи (если можно так назвать людей, занимающихся мистикой) утверждают, что в Англии аж 230 замков с призраками.

В замке Blickling Hall бродит печальный призрак Анны Болейн, второй жены английского короля Генриха VIII. Супруг заподозрил Анну в измене и приказал ее обезглавить. Так, говорят, королева порой и является испуганным посетителям - держа в руках свою грустно улыбающуюся голову.

При строительстве замка Quarry Bank Mill погибла целая бригада строителей. Конечно, все работяги так и остались в стенах здания. Они то безутешно рыдают, то отчаянно ругаются, то пытаются шумно пировать.

При посещении замка Newton House нужно быть осторожными - возможны необъяснимые приступы удушья. Там бродит призрак необыкновенной красавицы по имени Элеонора. Увы, ее тоже постигла неприятная участь: она была задушена одним из своих поклонников, о чем всякий раз и пытается рассказать посетителям, предоставляя им шанс ощутить нехватку воздуха в собственных легких.

В замке Hughenden Manor бродит призрак талантливого политика и писателя Бенджамина Дизраэли. Говорят, он настолько вежлив, что даже после смерти с честью выполняет обязанности хозяина дома и встречает гостей на парадной лестнице. А иногда даже делится своими знаменитыми афоризмами. Таким, например: "Когда я хочу прочесть хорошую книгу, я сажусь и пишу ее".

Галопом по Европам

Дикие, но симпатичные привидения бродят не только по английским замкам. Например, в Швейцарии замок графов де Грюйер славится своими подземельями. Там когда-то были заточены заговорщики, выступавшие против Грюйеров. А спустя некоторое время туда же бросали тех, кто был заподозрен в колдовских делах. Были пытки, жестокие муки, тяжелая смерть - в общем, полный набор, с помощью которого несчастные узники превратились в столь же несчастные привидения, не находящие себе покоя. Впрочем, на них уже зарабатывают деньги, водя по замку экскурсии и открыв рядом симпатичный ресторанчик "Замок с привидениями".

В Чехии привидения романтичные - Белая Дама, дух Рыцаря, строгие гномы-охранники и черные псы с огненными глазами.

Во французской Бретани самые мистические персонажи не призраки, а… камни. Это так называемые менгиры - огромные, длинные, грубо обработанные камни, установленные человеком.

Откуда они появились и что значат, точно неизвестно. Кто-то говорит, что это надгробия, кто-то - что символы центра земли, а кто-то считает, что менгиры - окаменевшие карлики, вылезшие из-под земли.

По легендам, ночью менгиры оживают, танцуют и поют под музыку ветра. Хочешь послушать?

Храмы Востока

В азиатских странах в местах, связанных с мистикой, можно не столько напугаться, сколько освятиться. Например, храмовый комплекс Лубмини в Непале. По легенде, там родился сам Будда. Туда направляются люди из всех стран мира, чтобы прикоснуться к святыне и достичь покоя.

В старинном храме Богини милосердия в Сингапуре можно увидеть свою судьбу. Да и вообще он обладает чудодейственной силой: не зря ведь устоял под активной бомбежкой во время Второй мировой войны - ни одна бомба не взорвалась рядом с ним.

Китайский храм Вонг Тай Син - один из самых популярных в Гонконге. Говорят, давным-давно Вонг Тай Син был обычным пастухом, но с 15 лет обладал необыкновенными способностями. Он изобрел снадобье, помогающее от всех болезней, мог превращать камни в овец - в общем, много чудес наделал. До сих пор люди, приходящие в его храм, верят в то, что Вонг Тай Син спасет от болезней и горя.

Недалеко от храма расположен Сад пожеланий. Что там можно делать, ясно из названия.

Храм Зуба Будды. По легенде, по время кремации Будды один из его учеников выхватил из костра божественный зуб. В течение нескольких веков сокровище хранилось в Индии, потом было перевезено на Цейлон (Шри-Ланка). Охотников за зубом во все времена было великое множество. Еще бы - единственный оставшийся зуб Будды! В итоге для него был построен храм. Зуб находится в специальном зале, куда могут войти только служители культа или особенные гости вроде английской королевы. А зуб лежит аж в семи ковчегах - ларцах.

Один день в году на зуб все же можно полюбоваться: в одну из августовских ночей его выносят на улицу, и в городе Канди наступает настоящая благодать.