Forbes бескорыстно влюбился в Приморье

Похоже, что дирекция кинофестиваля "Меридианы Тихого" действительно задалась целью догнать, а может быть, и перегнать те же Канны и Венецию. Хотя бы по размаху освещения в СМИ.

В сентябрьском номере журнала Forbes появился целый разворот, посвященный нынешнему кинофестивалю. И все бы ничего, только всемирно известный журнал предпочитает на деле подтверждать свое высокое реноме (слоган Forbes - инструмент капиталиста). Как правило, подобные публикации в "инструменте" оцениваются по стандартному рекламному прайсу, а он достаточно солидный. Как сообщили "ЗР" в отделе рекламы Forbes, стоимость одного разворота оценивается в... 1,5 млн руб. плюс НДС. Конечно, можно предположить, что Forbes выступил меценатом проекта, если бы не одно но. В том же номере журнала появилась еще одна "приморская" полоса, на этот раз о третьем Тихоокеанском экономическом конгрессе, прошедшем во Владивостоке в конце июля. Событие, конечно, значимое, но не настолько, чтобы выйти в "инструменте капиталиста" с пометкой "на правах рекламы".

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