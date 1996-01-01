Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. "А вы знаете, что такое быть пожилым человеком, вопросом на вопрос ответила жительница Владивостока Антонина Ивановна, как себя чувствовать, когда не только "родное" государство, даже родные дети стараются о вас не вспоминать?"

Честно говорю: не знаю. Не знаю даже, когда надо начинать думать о том, что придет время - и тебя будет ждать не рабочее место, а очередь в собесе, лавочка у подъезда дома, внуки, не попавшие в детский сад, да раз в месяц подпись на почте в толстом пенсионном гроссбухе.

В недалеком советском прошлом на мечтательную просьбу "дайте отдохнуть" отвечали: "Отдохнешь на пенсии". Можно ли сегодня отойти от дел, пребывая на заслуженном отдыхе? Думаю, большинство людей, достигших этого возраста, ответят категоричным отказом. Прожить на государственную помощь невозможно априори.

Насколько мы готовы даже не к самой старости, а к мысли о том, что придет время и, выражаясь футбольным языком, придется "повесить бутсы на гвоздь" или будем биться за дополнительный рубль "до последнего", мы и решили выяснить в нашем традиционном опросе.

Анна МАКСИМЕНКО, независимый бизнес-консультант:

- На пенсии буду работать, пока в состоянии, и скорее всего на себя. При этом я не забываю о старости сегодня: плачу налоги, на пенсионном счету в год копится около 50 тыс. руб. Заинтересовала программа совместного накопления с "любимым" государством. Кроме того, есть недвижимость, которую сейчас сдаю и которая в будущем никуда не денется. Ну и последняя самая долгосрочная инвестиция - образование ребенка.

Лев АНИСЬКОВ, "специалист широкого профиля", 44 года:

- Я уверен, что мой жизненный опыт и приобретенные навыки не дадут мне умереть с голоду и на пенси. Свою трудовую биографию я начинал "в морях", а сейчас, когда работы по специальности нет, приходится работать и учиться, учиться и работать в строительном бизнесе. Без ложной скромности скажу, что толковые маляры, плиточники, столяры, каменщики всегда были в цене, независимо от возраста.

Владислав ИГНАТЬЕВ, автомастер:

- До старости, как и до пенсии, еще дожить надо, а как там карта ляжет, кто знает? На государство надежды никакой, поэтому, какие бы соблазны молодости ни возникали, буду ковать свое пенсионное счастье сегодня!

Евгений НИЦЕНКО, 38 лет:

- Как говорится, "там будем посмотреть". Если к моменту моего выхода на пенсию государство будет по достоинству оценивать наш вклад, и мой в том числе, во время активной трудовой деятельности, то почему бы не использовать заслуженный отдых по прямому назначению? Если нет, то вопрос продолжать работать или нет, даже не будет обсуждаться. Хотя есть пример некоторых знакомых, которые, имея неплохую пенсию и заботу со стороны детей, пошли работать. Им скучно сидеть в "полной хате". Все-таки рабочий ритм помогает жить и чувствовать себя молодым!

Николай ЧУХРАЙ, менеджер информационных технологий:

- Наверное, как и большинство моих сверстников, я не задумываюсь над столь далеким будущим, предпочитая жить одним днем. На выходных поднялся на Пидан - и мне хорошо. Может, это плохо, может быть, уже пора копить на черный день, но, по-моему, гораздо важнее, чем материальные блага, которыми на всю жизнь все равно не запасешься, сохранять позитивный настрой к жизни. Уверен, оптимистов жизнь не обидит!

Клавдия ПОПКОВА, домохозяйка:

- Буду ли работать на пенсии? Не знаю. Пока меня обеспечивает муж, о своем будущем не беспокоюсь. Предпочитаю наслаждаться жизнью. В свое время я занималась таможенным оформлением, думаю, случись что, смогу вернуться и заработать себе на хлеб с маслом. По образованию я учитель русского языка и литературы и очень надеюсь, что мне никогда не придется, даже в самый жестокий кризис, идти работать в школу. Этим летом я летала в свой родной город - найти работу не учителем шансы есть…

Евгения АНИКИНА, зам. начальника отдела ИФНС РФ по Приморскому краю:

- Ой, боюсь, не доживу до пенсии, если доживу, то работать не буду. Вся надежда на ребенка, который вырастет и позаботится о маме. А вообще, никто, юристы не исключение, не сможет ответить на эти вопросы, так как прямых ответов нет, и юристы как никто другой знают, что в нашем мире невозможно загадывать…

Александр Григорьевич, электрик:

- Я на пенсии, но работаю и буду работать, пока не помру на работе! У меня пенсия 5300 и у жены, инвалида, четыре с хвостиком. Я ее оформил как иждивенца, и добавили… 600 рублей! Как, простите, жить, вернее, выжить? Поэтому не до красной икры с маслом, ноги бы не протянуть…