Тряхнем атомной стариной

"ЗР" уже сообщал на прошедшей неделе о слухах, которые в последнее время доносятся из высоких кабинетов военной власти. Напомним, что Минобороны РФ озвучило планы о выводе из режима консервации самых крупных и мощных в мире неавианесущих кораблей - тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан". Нам удалось выяснить новые подробности.

Как мы уже сообщали, крейсеров такого проекта на Балтийском заводе в свое время было построено четыре штуки. Сегодня на ходу остался только один - "Петр Великий". Приписан он к Северному флоту, и это имя в последнее время было, что называется, на слуху - корабль фактически является флагманом всего флота, и его с начала 2000-х годов периодически гоняют в разные концы Мирового океана для демонстрации остатков российской военно-морской мощи.

Из "живых" собратьев еще два крейсера находятся в режиме так называемой консервации: "Адмирал Нахимов" на СФ и "Адмирал Лазарев" на ТОФ. О последнем подробнее.

"Лазарев" был спущен на воду в далеком 1981 году, а в состав флота был принят спустя три года. Моряки советского ВМФ знают крейсер под именем "Фрунзе", но новые веяния коснулись и его - он был переименован в 1992 году. Примерно тогда же он и прекратил (или прервал?) свою боевую "карьеру". Времена начались тяжелые, и такая махина для ТОФ стала просто неподъемной. Один за другим флот списывал корабли, часть которых - к примеру, наши тяжелые авианесущие крейсера "Минск" и "Киев" - была продана якобы на гвозди. Но, как известно, разделаны они так и не были, зато теперь Китай ускоренно разрабатывает проект своего собственного авианосца. Никто не сомневается, что китайцы успешно скопировали множество советских военных ноу-хау.

Наш же герой сегодня находится в отстое в бухте Абрек залива Стрелок. Офицеры, с которыми удалось побеседовать корреспонденту "ЗР", сообщают, что состояние крейсера, мягко говоря, плачевное - у него снято или пришло в негодность фактически все вооружение. Атомный реактор заглушен, а топливо выгружено еще в 2004-2005 годах. Консервация, как вы понимаете, проводится также по-российски. "Металлисты" вынесли с корабля весь цветмет. Докование корабля не проводилось уже почти два десятилетия. А 6 декабря 2002 г. на "Лазареве" и вовсе возник пожар, который тушили 4 часа.

В 1999 году крейсер готовили к окончательной утилизации - денег на его ремонт не предвиделось. Однако в штабе ВМФ нашлись-таки ответственные люди, предложившие не спешить с этим вопросом. И вправду, позже деньги нашлись, но и они растворились еще в Москве. Сегодня, похоже, военные власти вновь озаботились этим вопросом, и, возможно, уже в следующем году какие-то деньги будут выделены. Впрочем, речь уже будет идти не о ремонте, а о радикальной реконструкции корабля.

Эту махину длиной 252 и шириной почти 30 метров оснастят более свежим оружием, системами управления и прочими новинками. Без лишних эпитетов можно утверждать, что возвращение в строй "Лазарева" будет событием геополитического масштаба, и в штабах "дружественных" стран АТР придется перечертить не одну карту. Хотя, учитывая нынешние реалии, на такую "реставрацию" может уйти немало лет.

Естественно, что такой подарок дешевым не назовешь. Фактически ТОФ получит на баланс небольшой город. Только экипаж "Лазарева" составляет почти 800 человек, а ведь к нему прилагается и целая береговая инфраструктура. Которую, кстати, тоже нужно восстанавливать.

Кстати, бывалые тихоокеанцы любят рассказывать об одной истории, произошедшей с крейсером на излете СССР. Во время празднования Дня ВМФ командиру крейсера "Фрунзе" (так тогда назывался "Лазарев") было приказано на полном ходу пройти по Амурскому заливу вдоль берега, усыпанного горожанами и, в том числе, мимо трибун Спортивной набережной, где по традиции сидят высокие гости. Командир как мог отказывался, но приказ есть приказ, и крейсер дал полный ход... Очевидцы рассказывают, что волна дошла аж до 14-го ряда "высоких" трибун. Больше с "Фрунзе" не экспериментировали.