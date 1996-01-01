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Во Владивостоке прошел Общероссийский медицинский форум "Медицина за качество жизни"
- Основной целью форума является консолидация представителей медицины, законодательной и исполнительной властей и структур гражданского общества. Сотрудничество необходимо для внедрения в практическое здравоохранение оптимальных организационно-методологических форм, методов и новых высоких технологий, призванных улучшить качество медицинской помощи россиянам в свете модернизации здравоохранения, - открыл форум его организатор и президент Общероссийского общественного движения "Медицина за качество жизни" профессор Геннадий НОВИКОВ.
Депутат Законодательного собрания Приморского края, доктор медицинских наук Анатолий БЕЛЯЕВ произнес приветственное слово к участникам форума от имени председателя Госдумы России Бориса ГРЫЗЛОВА:
- Уважаемые участники, форум имеет консолидирующее значение для нашей страны, позволяет регулярно обмениваться накопленным опытом. Убежден, что нужно не только констатировать существующие трудности и проблемы, но и предлагать пути их решения. Одним из таких практических шагов может стать создание общероссийского объединения медицинских работников для развития отечественного здравоохранения на инновационной основе и повышения качества услуг, оказываемых населению и для выработки дополнительных мер по поддержке медицинских работников. Желаю делегатам IV всероссийского форума результативной работы и профессиональных успехов. ГРЫЗЛОВ Борис Викторович.
Первый доклад на форуме также доверили сделать профессору Анатолию Беляеву, который посвятил свое выступление роли законодательных органов власти в улучшении здравоохранения.
- Одно из самых главных направлений работы Законодательного собрания - создание правового поля деятельности субъектов здравоохранения и контроль над реализацией программ в области медицины. За последние годы администрация края и Законодательное собрание Приморья значительно увеличили финансирование здравоохранения. Например, в 2006 г. на сахарный диабет и онкологию было направлено 40 млн руб., в 2007 - 60 млн., а в 2008 г. - 220 млн руб., то есть за три года цифра выросла более чем в пять раз. Причем и освоение этих средств с каждым годом повышается. И результат уже виден. До начала программы инвалидов среди больных сахарным диабетом было 3,6, а по ее окончании - всего 1,2 человека на 1 тыс. больных. Значительного прогресса удалось добиться в борьбе с гепатитом. В шесть с лишним раза сократилось число заболеваний "краснухой". Благодаря программе вакцино-профилактики удается не допустить эпидемий гриппа. Мы разрабатываем несколько новых программ. Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования за 2007-2008 г. увеличен на 3 млрд руб., то есть на 71%. Впервые за пятнадцать лет работы Фонда Приморье получило бездефицитную программу медицинского страхования! - подчеркнул Анатолий Беляев.
Но есть, конечно, и проблемы.
- Всего лишь на 56% укомплектованы штаты врачей и на 80% - средним медицинским персоналом, - обратила внимание на одну из острейших проблем вице-губернатор Приморского края Любовь ДРОЗДОВА. - Но нужно отметить, что за время реализации национального проекта "Здоровье" мы приобрели 800 единиц оборудования на сумму в 1 млрд руб. На медицину в краевом бюджете заложено 450 млн руб.
Для улучшения здравоохранения и на федеральном, и на региональном уровнях нужно продолжать законодательную деятельность, утверждает Анатолий Беляев.
Департамент здравоохранения совместно с депутатами Законодательного собрания Приморья ведут работу над Концепцией развития здравоохранения до 2020 г. Программой намечены три основных направления: формирование здорового образа жизни, гарантированное обеспечение качественной медицинской помощи и совершенствование инфраструктуры. Важны и другие направления работы.
- Нам нужен закон об охране здоровья населения Приморского края, и мы планируем его написать. Необходимы правовые основы контроля над качеством оказания медицинской помощи и дальнейшая работа по медицинскому страхованию, - заявил Анатолий Беляев. - Вот такова наша программа нормотворческой деятельности, выполнение которой позволит значительно улучшить медицинское обеспечение в крае.
Депутат убежден, что на общероссийском уровне нужен новый закон об обязательном медицинском страховании. Требуется закон о страховании профессиональной ответственности медицинских работников. Нуждается в серьезной корректировке закон "О здравоохранении". Необходимо работать над правовыми основами госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи. И что особенно важно - нужен закон о защите прав пациента.
IV Общероссийский медицинский форум во Владивостоке позволил медикам напрямую донести до представителей власти свои проблемы и предложения по улучшению здравоохранения. Итоги Форума будут представлены депутатам Государственной Думы на ежегодной экспозиции, которая обычно проводится весной. В рамках выставки проходит презентация книги, изданной по итогам Форума.
ДосьеОбщероссийский медицинский форум проводится под патронажем Государственной Думы России ежегодно. Организаторами стали общероссийское общественное движение "Медицина за качество жизни", партия "Единая Россия", Общероссийское объединение медицинских работников, администрация Приморского края.
Проведение Форума - одно из важнейших направлений деятельности Общероссийского общественного движения "Медицина за качество жизни". Помимо этого об инициативе движения для содействия в разработке оптимальных методов паллиативной медицины и принципов ее организации в Российской Федерации создана Ассоциация паллиативной медицины. Для поддержки представителей среднего и малого медицинского бизнеса - Ассоциация организаций медицинского бизнеса. Движение активно проводит международные научно-практические мероприятия, в которых за последние три года приняли участие более 4 тыс. делегатов. Мероприятия проходят в форме школ обучения и симпозиумов по внедрению новых технологий в практическое здравоохранение. Только на выездных научно-практических семинарах более 350 специалистов ознакомились с опытом работы социальных служб и клиник Западной Европы.
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