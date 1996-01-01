Пострадавшие от стихии приморцы получили поддержку из бюджета

Губернатор Сергей ДАРЬКИН передал материальную помощь из краевого бюджета восьми жителям Приморья, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Все они, в рамках краевого закона о социальной помощи, нуждаются в государственной поддержке в силу различных обстоятельств.

Так, ветеранам войны Василию ШАПОВАЛОВУ и Геннадию СТРОГОМУ выделены средства на ремонт домов. Помощь из краевого бюджета оказана людям, которые в результате пожаров лишились самых необходимых для жизни вещей. Такую поддержку получили Галина БОБОКАЛОВА из Барабаша, Лариса ЖУКОВА из Ливадии, Борис ПИЧУЕВ из Шкотовского и Надежда ТЕРЕНТЬЕВА из Партизанского районов, жительницы Владивостока Людмила КРИВЕЦ и Екатерина КРИВОВА, сообщает пресс-служба краевой администрации.