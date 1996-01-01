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Пострадавшие от стихии приморцы получили поддержку из бюджета
Губернатор Сергей ДАРЬКИН передал материальную помощь из краевого бюджета восьми жителям Приморья, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Все они, в рамках краевого закона о социальной помощи, нуждаются в государственной поддержке в силу различных обстоятельств.
Так, ветеранам войны Василию ШАПОВАЛОВУ и Геннадию СТРОГОМУ выделены средства на ремонт домов. Помощь из краевого бюджета оказана людям, которые в результате пожаров лишились самых необходимых для жизни вещей. Такую поддержку получили Галина БОБОКАЛОВА из Барабаша, Лариса ЖУКОВА из Ливадии, Борис ПИЧУЕВ из Шкотовского и Надежда ТЕРЕНТЬЕВА из Партизанского районов, жительницы Владивостока Людмила КРИВЕЦ и Екатерина КРИВОВА, сообщает пресс-служба краевой администрации.
ДосьеНапомним, что такая помощь оказывается в крае с 2005 года. Всего за этот период ее получили около 17 тыс. приморцев. Только в 2009 году адресную социальную поддержку получили более 3,5 тыс. человек. Из бюджета 2009 года на эти цели направлено на сумму около 7 млн руб. Согласно закону социальная помощь оказывается малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума по независящим от них причинам. Получателями могут быть приморцы, которые состоят на учете в органах социальной защиты населения как получатели мер социальной поддержки, в том числе субсидии на оплату ЖКУ, ежемесячного пособия на несовершеннолетнего ребенка. Для оказания государственной социальной помощи гражданам необходимо обращаться в "Единое социальное окно" по месту жительства. Стоит обратить внимание на то, что в ряде случаев может быть принято решения об отказе в оказании материальной помощи. Основание: наличие в семье трудоспособных граждан, не предпринимающих никаких действий по своему трудоустройству, использование ранее полученной помощи не по назначению.
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