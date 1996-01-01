Масштабные учения пройдут весной 2010 года

Военные учения с привлечением войск Дальневосточного и Сибирского военных округов пройдут на Дальнем Востоке весной 2010 года, сообщил РИА "Новости" помощник главнокомандующего Сухопутными войсками РФ по информационной работе полковник Игорь КОНАШЕНКОВ со ссылкой на главкома генерала армии Владимира БОЛДЫРЕВА.

"Весной 2010 года будут проведены оперативно-стратегические учения "Восток-2010", - цитирует Конашенков главкома, прибывшего в Санкт-Петербург для руководства третьим, заключительным этапом оперативно-стратегических учений "Ладога-2009".

По словам Болдырева, в сибирских учениях также примут участие представители других силовых ведомств. При этом главком не уточнил, когда конкретно пройдут эти учения и каков их замысел.

Маневры в рамках учений "Ладога-2009" начались 18 августа и продлятся до конца сентября. К учению привлекаются соединения и части Ленинградского и Приволжско-Уральского военных округов, ВДВ, Северного флота, ВВС, Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД РФ, регионального центра МЧС, регионального управления погранвойск ФСБ.