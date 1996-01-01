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ТОФ может обзавестись еще одним крейсером
На прошедшей неделе Минобороны РФ озвучило планы по усилению боевой мощи своих стремительно стареющих флотов. На этот раз речь идет не о радужных планах по принятию масштабной кораблестроительной программы, и не о закупках вертолетоносцев в "дружественных" странах НАТО, а о выводе из режима консервации самых крупных и мощных в мире неавианесущих кораблей - тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан". Это напрямую может коснуться и Тихоокеанского флота России.
Для несведущих: крейсеров такого проекта в свое время было построено четыре штуки. И лишь один из них сегодня на ходу - это "Петр Великий" Северного флота, которым наша страна сегодня постоянно бряцает в разных местах Мирового океана. Еще два крейсера находятся на консервации: "Адмирал Нахимов" на СФ и "Адмирал Лазарев" на ТОФ. В советское время он носил имя "Фрунзе", но был переименован в 1992 году. По нашим данным, сегодня он в весьма плачевном состоянии находится в отстое в бухте Абрек залива Стрелок. Наши источники также сообщают, что у него снято или пришло в негодность фактически все вооружение, реактор заглушен, а ядерное топливо было выгружено еще в 2004-2005 годах. Корабль серьезно пострадал от разного рода "металлоискателей".
Еще в 1999 году его готовили к окончательной утилизации, но потом появилась идея его восстановить. На эти цели были даже выделены деньги, которые, похоже, растворились в высоких кабинетах. Сегодня военные власти вновь озаботились этим вопросом и, возможно, уже в следующем году какие-то деньги будут выделены. Хотя опрошенные нами военморы весьма скептически относятся к этой идее - уж слишком долго корабль стоит в "жестком" отстое. Напомним, что сегодня в составе ТОФ находится один ракетный крейсер проекта 1164 "Слава". Это "Варяг", который до 90-х годов прошлого века носил имя "Червона Украина".
Рубрика "Ходят слухи, что…"
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