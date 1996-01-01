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Слухи о платной "Скорой" - "утка"
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Разговоры о том, что "СМП" - скорую медицинскую помощь краевого центра - переведут на коммерческую основу, оказались "уткой". Из медицинских кругов стало известно, что можно прейскурант повесить на все что угодно, но скорая, при всех ее проблемах, останется бесплатной. Такова мировая практика, не говоря уже о здравом смысле и последних программных заявлениях городских властей.
Поэтому, как гласит медицинская молва, жителям города, да и всего Приморья не стоит волноваться. Единственное, что вызывает тревогу, - это техническое состояние, в частности, автопарк СМП требует более частого обновления, а эпизодические "транспортные вливания" общей картины убогости парка не меняют.
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