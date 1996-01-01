Дети-наркоманы будут учиться и лечиться в интернате?

Спецшкола-интернат для детей-наркоманов во Владивостоке может открыться уже к 1 сентября 2010 г. на базе одной из слабокомплектных школ или же колледжа одного из вузов.

При школе предполагается развернуть производственную базу по сборке отечественных мокиков, где в свободное от учебы время мальчики и девочки смогут зарабатывать деньги на свое дорогостоящее лечение. В санчасти интерната получат работу около 25 медиков-наркологов высокой квалификации. При школе будет развернут оперативный пункт милиции.

Основанием для определения детей в эту школу-интернат станут результаты тестов, которые будут регулярно проходить школьники владивостокских общеобразовательных школ. Родители уже давно бьют тревогу, что на школьных территориях замечают использованные шприцы, а учителя отмечают особую агрессивность наркодетей, которые мешают нормальному учебному процессу.

Предполагается, что жить дети в этой школе-интернате будут постоянно до полного выздоровления от наркозависимости. Усилиями только этого учреждения уже к саммиту АТЭС 2012 г. можно будет спасти от скоропостижной дебилизации и смерти около полутора тысяч детей школьного возраста.

Рубрика "ходят слухи, что…"