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"Дальневосточный лечебник" пришел на конгресс "Человек и лекарство"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сегодня, 24 сентября, во Владивостоке начал свою работу VI Дальневосточный конгресс "Человек и лекарство". Этот самый представительный медицинский форум на Дальнем Востоке собрал более 2000 участников.

Среди почетных гостей - доктор Жильбер Массард, французский хирург, при участии которого была произведена первая в России пересадка легкого, за что он был удостоен звания "Человек года России". Массард посещает Владивосток уже не первый раз.

Организаторами конгресса выступили администрация Приморского края, Владивостокский государственный медицинский университет, Департамент здравоохранения Приморского края и администрация г. Владивостока. Основная задача VI конгресса, как и прежних, - сократить разрыв между методами лечения в клиниках и практическим здравоохранением, между инновациями в фармотерапии и массовым увлечением самолечением.

В рамках конгресса проводится выставка современных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных изданий, что дает возможность ознакомиться с новейшими препаратами ведущих фармацевтических компаний, получить объективную информацию о клинической эффективности новых лекарственных средств.

К этому значимому событию Издательская компания "Золотой Рог" подготовила специальный выпуск газеты "Дальневосточный лечебник".

"Это не медицинский журнал. Хотя на его страницах выступают консультанты-врачи, узкие специалисты и медэксперты здравоохранения. Как утверждают те же врачи, абсолютно здорового человека сегодня не найти, а потому прибегать к услугам медицины и вам, и нам придется. Желательно пореже и к лучшим ее представителям. А потому давайте вместе искать профессионалов, пути к здоровью и адреса, где вам помогут, когда болезнь перешагнула порог вашего дома. Неслучайно одна из наших приоритетных рубрик - "Новая медицина" о последних достижениях в отрасли, которые доступны нам", - отметила Елена БАРКОВА, главный редактор ИК "Золотой Рог", в приветственном слове к новым читателям.

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