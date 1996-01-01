Дальневосточный лечебник теперь журнал здоровья

23 сентября вышел специальный выпуск газеты "Дальневосточный лечебник" в журнальном варианте.

Среди рубрик:

- Частная медицина

- Новые методы в медицинской практике

- Консультируют специалисты

- Планета любви

- Проспект красоты А также материалы о том - Как поправить здоровье за рубежом - Как вернуть часть стоимости лечения - Какой "фирменный" недуг приморцев - от чего лечит доктор Лошадь и многое другое интересное из сферы красоты и здоровья. Журнал продается во всех киосках Владивостока и Приморского края.