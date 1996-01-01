Очистные Владивостока заработают в 2010 году

Строительство канализационных очистных сооружений Центрального планировочного района Владивостока должно быть завершено к 1 ноября 2010 года. Такую задачу поставил губернатор края Сергей ДАРЬКИН в ходе совещания по вопросам строительства объектов саммита АТЭС.

Напомним, в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года предусмотрены полная реконструкция системы канализации Владивостока и строительство очистных сооружений Центрального, Северного, Южного и Восточного планировочных районов. Строительство очистных Центрального района уже ведётся, генподрядчик строительства - КГУП "Приморский водоканал". Строительство очистных позволит полностью прекратить сброс неочищенных бытовых стоков в залив Петра Великого, что позитивно скажется на экологическом и санитарном состоянии морской акватории, сообщает пресс-центр краевой администрации.