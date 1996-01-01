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Медцентр уже в концепции

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Губернатор края Сергей ДАРЬКИН утвердил концепцию медицинского центра, который будет построен во Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. На совещании по вопросам строительства объектов саммита губернатору было предложено несколько вариантов медцентра, из которых был выбран наиболее оптимальный.

Уже 28 сентября проектировщики завершат проектную документацию и передут её на экспертизу, после чего будет объявлен тендер на выбор подрядчика строительства.

Корпуса медицинского центра разместятся на площади 40 тыс. "квадратов". Наличие вертолётной площадки позволит оперативно доставлять сюда больных из удалённых районов края. Будущий центр будет оснащён современным оборудованием, в том числе диагностическим. К примеру, для него будет закуплен позитронно-эмиссионный томограф и нейрохирургическая операционная.

В центре будет 16 отделений, в том числе 10 хирургических. Из них 3 - кардиохирургические. Вместимость медцентра - 510 коек. В перспективе медицинское обслуживание здесь будут получать жители строящегося микрорайона "Снеговая падь".

Финансирование строительства медицинского центра предусмотрено в федеральной подпрограмме "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР", сообщает пресс-служба краевой администрации.

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