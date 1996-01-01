Льготные авиаперелеты с Дальнего Востока расширят...

Правительство РФ расширит программу субсидирования стоимости билетов для жителей Дальнего Востока. Выступая в Госдуме, об этом сообщил первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ. По словам Шувалова, по этой программе продано свыше 140 тыс. билетов.

"Мы считаем, что эту программу надо развивать; пока мы начали по определенным категориям граждан, в определенный период времени, но мы посмотрим как это будет работать, и будем дальше изменять параметры этой программы в сторону ее улучшения и расширения", - заявил Шувалов. Об этом сообщает РИА Regnum.