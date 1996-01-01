В России закроют сотни филиалов вузов

В 2009-2010 году в России могут быть закрыты до 200 филиалов вузов. С таким заявлением выступило Федеральное агентство по образованию, отметив, что многие из филиалов готовят некачественных специалистов и превратились в "пункты выдачи дипломов".

"Сокращение числа филиалов вузов происходит, прежде всего, за счет тех из них, которые не располагают условиями для качественной подготовки кадров или дублируют профили подготовки специалистов, имеющиеся в вузах данного региона", - цитирует РИА "Новости" сообщение Рособразования.