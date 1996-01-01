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"Снеговая падь" готовит новоселье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

К Новому году четыре первых дома в новом жилом районе Владивостока "Снеговая падь" должны быть сданы в эксплуатацию. По данным службы информации и общественных связей ТОФ, семьям военных моряков будут вручены ключи от 1161 квартиры. В ближайшее время ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России намечает приступить к строительству в "Снеговой пади" еще 15 жилых домов на 3 016 квартир. Это пять десятиэтажек на 912 квартир, шесть 24-этажных домов на 1152 квартиры и четыре семнадцатиэтажки на 952 квартиры. Всего в перспективе, когда весь жилой район будет построен, здесь будет жить около 50 тысяч человек, для которых намечено построить 15 900 квартир. Строительство этого жилья ведется на средства федерального бюджета на землях Минобороны РФ. При этом стоимость строительства не превышает утвержденной Министерством регионального развития РФ для Приморья - 31,8 тыс. руб. за квадрат для 3-го квартала с.г., что примерно в 1,6 раза дешевле, чем сегодня предлагает средний владивостокский коммерческий новострой.

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