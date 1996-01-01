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Восемь пунктов пропуска через Государственную границу РФ будут открыты на Дальнем Востоке
Еще 9 июля премьер-министр Владимир ПУТИН провел заседание государственной пограничной комиссии, где речь шла о подготовке и обустройстве пунктов пропуска через Государственную границу РФ к саммиту АТЭС-2012.
Подробности принятых решений на брифинге в Хабаровске сообщил руководитель Дальневосточного территориального управления Росграницы Виктор ЕЛЮТИН.
"В связи со строительством объектов саммита во Владивостоке на острове Русский и другой инфраструктуры, - отметил Виктор Елютин, - мы прогнозируем, что из 11 млн тонн груза большая часть, особенно отделочные материалы, пойдет через пункты пропуска. Поэтому работы по их реконструкции необходимо завершить до 2012 года".
ДосьеВ перечень пунктов пропуска, задействованных при подготовке к АТЭС, вошли морские порты Владивосток, Восточный, Находка, пункты пропуска - Краскино, Пограничный, аэропорты во Владивостоке и Хабаровске. Средства на их подготовку к саммиту выделены по федеральной целевой программе "Госграница РФ (2003-2010 годы)".
Планами Федерального агентства по обустройству государственной границы предполагается не только реконструкция действующих пунктов пропуска, но и строительство новых погранпереходов. Один из них скоро будет открыт в бухте Козьмино - конечной точке трубопровода ВСТО, где в декабре вступит в строй новый нефтепорт. В Краскино (Хасанский район) из-за необустроенности существующего пункта пропуска еще в 2007 году было принято решение о строительстве нового погранперехода, рассчитанного на 400 машин и до 100 автобусов в сутки. В настоящее время готов проект и завершается государственная экспертиза. Средства на строительство выделены Федеральной таможенной службой.
В Хабаровске в перечень пунктов пропуска, задействованных в подготовке к саммиту 2012 года, вошел международный аэропорт. Росграница берет на себя обязательства установить там инспекционно-досмотровый комплекс.
Для обустройства государственной границы в федеральном агентстве была создана дирекция по проектированию, строительству и эксплуатации пунктов пропуска - "Росгранстрой", филиал которой присутствует в ДФО. В течение июля-августа 2009 года сотрудники Дальневосточного территориального управления с участием представителей федерального агентства и Росгранстроя провели мониторинг пунктов пропуска по Дальнему Востоку, чтобы оценить их текущее состояние и существующие проблемы.
"У нас особое внимание вызывает обустройство российско-китайской госграницы, на которой создано17 пунктов пропуска, - поясняет Виктор Елютин. - Пять из них никогда не работали и вряд ли начнут функционировать в силу своей необустроенности и экономической нецелесообразности. Однако закрыть их не так уж просто, ведь здесь действуют двухсторонние отношения, регулируемые международным актом. Кроме этих вопросов в рамках развития обустройства пунктов пропуска и прилегающих территорий необходимо урегулировать права собственности на пункты пропуска и создать все условия грузопассажирскому потоку для пересечения государственной границы.
В модернизации нуждаются многие погранпереходы. Например, пункт пропуска "Речной порт" в Хабаровске. В нашем понимании пропускной пункт - это не дебаркадеры, которые выставляются раз в год и периодически горят. Если правительство края и городская администрация вернутся к вопросу о строительстве речного вокзала и такое решение будет принято, то мы со своей стороны создадим все необходимые условия".
Что касается острова Большой Уссурийский, в отношении которого сегодня озвучиваются большие планы как будущей российско-китайской особой экономической зоны, Виктор Елютин был краток: "Согласительным совещанием, в котором принимали участие представители министерств транспорта, иностранных дел, экономического развития, регионального развития, Федеральной таможенной службы и ФСБ, принято решение: "Установление пункта пропуска на о. Большой Уссурийский в настоящее время признать нецелесообразным".
К сожалению, формат брифинга не позволил уточнить порядок "урегулирования прав собственности" на пунктах пропуска. Многие погранпереходы были обустроены на деньги бизнесменов, и не секрет, что инфраструктура, даже здание таможенного поста, является их собственностью, что и позволило "окна на границе", по сути дела, приватизировать. Информация об их выкупе пока не подтверждается.
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