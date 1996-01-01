Восемь пунктов пропуска через Государственную границу РФ будут открыты на Дальнем Востоке

Еще 9 июля премьер-министр Владимир ПУТИН провел заседание государственной пограничной комиссии, где речь шла о подготовке и обустройстве пунктов пропуска через Государственную границу РФ к саммиту АТЭС-2012.

Подробности принятых решений на брифинге в Хабаровске сообщил руководитель Дальневосточного территориального управления Росграницы Виктор ЕЛЮТИН.

"В связи со строительством объектов саммита во Владивостоке на острове Русский и другой инфраструктуры, - отметил Виктор Елютин, - мы прогнозируем, что из 11 млн тонн груза большая часть, особенно отделочные материалы, пойдет через пункты пропуска. Поэтому работы по их реконструкции необходимо завершить до 2012 года".

Досье В перечень пунктов пропуска, задействованных при подготовке к АТЭС, вошли морские порты Владивосток, Восточный, Находка, пункты пропуска - Краскино, Пограничный, аэропорты во Владивостоке и Хабаровске. Средства на их подготовку к саммиту выделены по федеральной целевой программе "Госграница РФ (2003-2010 годы)".

Планами Федерального агентства по обустройству государственной границы предполагается не только реконструкция действующих пунктов пропуска, но и строительство новых погранпереходов. Один из них скоро будет открыт в бухте Козьмино - конечной точке трубопровода ВСТО, где в декабре вступит в строй новый нефтепорт. В Краскино (Хасанский район) из-за необустроенности существующего пункта пропуска еще в 2007 году было принято решение о строительстве нового погранперехода, рассчитанного на 400 машин и до 100 автобусов в сутки. В настоящее время готов проект и завершается государственная экспертиза. Средства на строительство выделены Федеральной таможенной службой.

В Хабаровске в перечень пунктов пропуска, задействованных в подготовке к саммиту 2012 года, вошел международный аэропорт. Росграница берет на себя обязательства установить там инспекционно-досмотровый комплекс.

Для обустройства государственной границы в федеральном агентстве была создана дирекция по проектированию, строительству и эксплуатации пунктов пропуска - "Росгранстрой", филиал которой присутствует в ДФО. В течение июля-августа 2009 года сотрудники Дальневосточного территориального управления с участием представителей федерального агентства и Росгранстроя провели мониторинг пунктов пропуска по Дальнему Востоку, чтобы оценить их текущее состояние и существующие проблемы.

"У нас особое внимание вызывает обустройство российско-китайской госграницы, на которой создано17 пунктов пропуска, - поясняет Виктор Елютин. - Пять из них никогда не работали и вряд ли начнут функционировать в силу своей необустроенности и экономической нецелесообразности. Однако закрыть их не так уж просто, ведь здесь действуют двухсторонние отношения, регулируемые международным актом. Кроме этих вопросов в рамках развития обустройства пунктов пропуска и прилегающих территорий необходимо урегулировать права собственности на пункты пропуска и создать все условия грузопассажирскому потоку для пересечения государственной границы.

В модернизации нуждаются многие погранпереходы. Например, пункт пропуска "Речной порт" в Хабаровске. В нашем понимании пропускной пункт - это не дебаркадеры, которые выставляются раз в год и периодически горят. Если правительство края и городская администрация вернутся к вопросу о строительстве речного вокзала и такое решение будет принято, то мы со своей стороны создадим все необходимые условия".

Что касается острова Большой Уссурийский, в отношении которого сегодня озвучиваются большие планы как будущей российско-китайской особой экономической зоны, Виктор Елютин был краток: "Согласительным совещанием, в котором принимали участие представители министерств транспорта, иностранных дел, экономического развития, регионального развития, Федеральной таможенной службы и ФСБ, принято решение: "Установление пункта пропуска на о. Большой Уссурийский в настоящее время признать нецелесообразным".

К сожалению, формат брифинга не позволил уточнить порядок "урегулирования прав собственности" на пунктах пропуска. Многие погранпереходы были обустроены на деньги бизнесменов, и не секрет, что инфраструктура, даже здание таможенного поста, является их собственностью, что и позволило "окна на границе", по сути дела, приватизировать. Информация об их выкупе пока не подтверждается.