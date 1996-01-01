Амурск между прошлым и будущим

В рассуждениях геотеоретиков район г. Амурска и п. Эльбана вблизи г. Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае называется одной из перспективнейших "точек" будущего бурного экономического роста Дальнего Востока. Ему прочат быстрый взлет промышленного производства, основанного на переработке сырья, высокую занятость, хорошие заработки. Посетив в очередной раз за последние 16 лет этот город, я попытался увидеть признаки грядущего светлого будущего. Однако на сегодня они, пожалуй, сильно маскируются.

Жилье пустует

Как и в прежние приезды, глаза то там, то сям отмечают попадающиеся брошенные жилые дома с окнами, забитыми фанерой, заложенными кирпичом, или вообще с пустыми проемами. Всего их, пожалуй, полтора-два десятка на весь город. Но при остром жилищном дефиците в стране картина довольно странная. Хотя все объясняется довольно просто: была работа – были люди, не стало работы – люди уехали. Еще в начале 1990-х годов опустели многие общежития предприятий, а затем и какая-то часть зданий с обычными квартирами.

Чтобы здания как-то сохранить (вдруг еще пригодятся), первые этажи во многих из них были отданы частным предпринимателям под магазины и мелкие предприятия сферы услуг. Однако на все первые этажи брошенных домов мелкого бизнеса не хватило, да и в связи с кризисом он предпочитает оптимизировать расходы.

Улучшить за счет брошенных квартир условия постоянного населения, разгрузить очередь, в которой на получение социального жилья стоит около 1,5 тысяч человек, как-то не получается. Закон защищает собственников приватизированного жилья и самых закоренелых должников по платежам за его содержание. Хотя городская администрация собирается взяться за эти дома всерьез. Работа с бывшими жильцами идет сложно, а инвесторы браться за проблемные не желают, тем более что на реанимацию зданий требуются приличные деньги.

Государственный регистратор прав на недвижимое имущество и сделок с ним Олег ШУМСКИЙ отмечает, что жилье в городе довольно дешево. Малосемейку можно купить в пределах 100-300 тыс. рублей, 1-комнатную квартиру – за 300-500 тыс., 3-комнатную – за 500 тыс. - 1 млн.

Новострой на рынке недвижимости Амурска, если это не частный индивидуальный дом, отсутствует. Правда, сейчас по-соседству с городским стадионом на берегу Амура достраивается одна блок-секция. Но это редкое исключение, поскольку новое строительство в начале 1990-х гг. в городе остановилось. Этой коробке, долгое время пустовавшей, повезло в том, что она понравилась руководству ОАО "Полиметалл", которым в прошлом году было принято решение о строительстве Амурского гидрометаллургического комбината, нацеленного на извлечение из руд драгоценных металлов. Запуск его планируется в следующем году.

В массовом порядке новое строительство жилья здесь, пожалуй, еще долго не сможет возродиться. Нет спроса. Причина тому – отрицательная демография. Если в 1989 г. в городе насчитывалось до 75 тыс. жителей, то теперь во всем районе около 70 тысяч, а в самом Амурске около 45 тыс. Это притом, что в 1973 г. для города был разработан ген-план с перспективой быстрого роста до 200-250 тыс. жителей. Он должен был вытянуться вдоль реки на 12-15 км.

За прошлый год убыль населения района составила 562 человека. Переломить отрицательную динамику не удается. Хотя на улицах Амурска стало заметно больше, чем в 1990-е годы, детей. Однако в целом население города стремительно стареет.

Работа в дефиците

Занятость была и остается серьезнейшей проблемой амурчан. Сегодня около четверти жителей города трудоспособного возраста "вахтуют" по всему Дальнему Востоку. В основном в соседнем Комсомольске. Плюс около 4 тысяч безработных. Из них около половины "хроники", которые уже практически потеряны для производства, поскольку уже не стремятся найти работу, довольствуясь пособиями. Впрочем, желание многих пенсионеров продолжать работу сильно ограничено.

Экономические показатели при докризисном росте в 15-20% в год резко упали. В основном экономика города продолжает держаться на ТЭЦ, мощности которой изначально были заложены с перспективой. Численность работающих на крупнейшем предприятии города ФГУП "ДВПО "Восход" – немногим менее 1000 человек, второго по численности АПЗ "Вымпел" – около 800. Других предприятий, на которых работает по нескольку сот человек немного – ДОК, ООО "Мебельная фабрика", ООО "Амуркамень". Довольно высока занятость в бюджетных медицине и образовании, которые "урезались" по минимуму, в ЖКХ . Кстати, средний заработок по итогам первого полугодия 2009 г. по району (без учета индивидуальных предпринимателей) составил 15336 рублей.

– По сравнению с прошлым годом заказы рухнули примерно вполовину, отмечает генеральный директор ООО "Амуркамень" Андрей ЖУК. – Но, как бы трудно не было, мы стараемся сохранить коллектив.

Андрей Викторович отметил, что выпуск продукции пришлось уменьшить в связи с резким падением строительства, а именно на стройки в основном и работает это предприятие. Кроме того, на отечественный рынок идет довольно много аналогичной продукции из Китая – качеством хуже, но дешевле, а потребитель пока не очень обращает внимание на свойства "каменного товара".

Шоковой для Амурска стала новость о том, что закрывается рыборазводное производство мальков осетра и товарного карпа на ТЭЦ. Конечно, 28 человек, работавших на нем, – это немного, но ведь была какая-то гордость за это производство…

Особое внимание у местных властей в планах повышения занятости населения – к внешним инвесторам, обещающим новые рабочие места и пополнение дефицитного местного бюджета. Иностранные не балуют, так хоть российские…

– Время сейчас серьезное – экономический кризис, – говорит зам. руководителя Амурского муниципального района по экономике и финансам Павел БОРОВЛЕВ. – Тем не менее у нас работает две инвестиционных компании, и мы за счет них намечаем улучшить финансово-экономическое положение района. Амурский гидрометаллургический комбинат уже утвердил проекты, по которым будет возведено это предприятие. Прошли публичные слушания. Все решения приняты, и мы с нетерпением ждем начала строительства. Компания ОАО "Дальлеспром" намерена разместить в Амурске Дальневосточный центр глубокой переработки древесины на основе производства лущенного шпона. В этом году его инвестиционный проект оценивается $335 млн.

Вместе эти новые предприятия смогут дать работу для 1300-1500 человек.

Однако если первое предприятия будет построено на новом месте и у него с этим строительством нет особых проблем, то проект "Дальлеспрома" опирается на идею реконструкции мощностей банкротящегося сегодня ФГУПа "Амурмаш". Для инвестора важно, что на территории в 100 га, на которую он претендует, еще с советских времен есть необходимая производственная инфраструктура. Инвестор уже вложил в проект около 100 млн рублей. На берегу одного из отстойников бывшего Амурского целлюлозно-картонного комбината, который сегодня стоит в руинах, появилось несколько единиц техники, показывающих какую-то активность. Однако при долгах "Амурмаша" перед кредиторами в сумме 300 млн рублей оценка его независимым оценщиком составила всего 70 млн рублей. Кредиторов это не устроило, и они потребовали увеличить цену продажи.

Стоит отметить, что 64% долга – перед федеральной налоговой службой. Другие крупные кредиторы – это ОАО "ДГК" и ОАО "ДЭК". Тем не менее на 28 августа были назначены торги. Реальных конкурентов у уже названного инвестора на сегодня нет, и считается, что судьба его предрешена. Руководитель ОАО "Дальлеспром" Зарэ АРУТЮНЯН высказался, что если этот инвестор не получит выбранную им площадку на удовлетворяющих его сегодня условиях, то он будет разворачивать новое предприятие на какой-нибудь другой альтернативной площадке. При положительном же решении вопроса он обещает расширить производство, вложив в него еще $1,3 млрд и построив новый ЦКК.

Судя по заявленным суммам для инвестора удовлетворить требования кредиторов – раз плюнуть. Но понятно, что желание получить понравившуюся площадку за бесценок выше этого. В какой-то степени шантаж "ухода" инвестору удается, и он, имеет неплохие шансы получить то, что хочет.

Чем город впечатляет

Амурск, пожалуй, многие годы один из самых чистых городов Дальнего Востока. Амурчане полагают, что это благодаря усердию местных дворников, которые держатся за свою работу. Однако одним этим трудно объяснить столь яркий феномен, поскольку и в других городах за зарплату стараются держаться и как-то ее отрабатывать. Здесь же чистота и ухоженность территории – и в многоэтажных кварталах, и в частном секторе, и в районе дачных товариществ.

А к 50-летию, которое отмечалось в прошлом году, в городе провели благоустройство, что сделало его еще более уютным. При этом использовался и гранитный бордюр, выпускаемый "Амуркамнем". Городской парк так и не возродился после того, как в 1990-х гг. из него были убраны карусели и аттракционы. Правда, рядом за высокой кирпичной стеной – действующая танцплощадка, с тыльной стороны городского Дворца культуры появился новый досуговый центр. Остальная часть парка осталась для дикого отдыха служит местом выпаса коров.

Цены на продукты в магазинах Амурска близки к хабаровским и владивостокским. Но рост их заметно сдерживают базарчики, на которых в основном продается дачная продукция. Надежды местных дачников на "дачи-кормилицы" очень большие. Хотя коварная местная природа заставляет не просто выращивать урожай, а вести за него непрерывную битву.

Все это штрихи, картинки. Что же касается ощущений, то, пожалуй, жить здесь можно. И даже хорошо жить. Но на то обязательно нужна работа, достойный заработок, смысл этого жития и надежда, что давние планы превращения Амурска в большой интересный город когда-то сбудутся.